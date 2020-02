Isabella Löwengrip selger livsverket «Löwengrip Beauty»

Kjøpes av norsk selskap.

Den svenske influenseren har tidligere fortalt om sine økonomiske vanskeligheter, og nå selger Löwengrip (29) altså selskapet sitt «Löwengrip Beauty».

29-åringen eier selskapet sammen med Pingis Hadenius (41), og kjøper skal være det norske selskapet Dermanordic.

Det melder Expressen.

- At en ledende aktør som Dermanordic kjøper «Löwengrip Beauty» er et bevis på at vi har utviklet et varemerke med produkter som står sterkt på markedet. Fra starten av har vi lagt stor vekt på produktkvalitet og produksjon i Sverige, hvilket vi kommer til å fortsette med under Dermanordics eierskap, sier Löwengrip, ifølge Expressen.

- Om en liten stund kommer jeg til å avsløre en morsom nyhet. Det har vært en lang prosess, med mange opp og nedturer, og endelig er vi i havn, og det gjør meg glad, skrev Löwengrip på sin blogg tirsdag, før den svenske avisen altså melder at selskapet hennes er solgt.

SELGER: Isabella «Blondinbella» Löwengrip selger selskapet. Her er hun i intervju med Nettavisen i Oslo november 2019. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Dermanordic er nordens største distribusjonsselskap av hudpleie- og sminkeprodukter.

Nær konkurs

I høst var egentlig Löwengrips plan å flytte til New York for å nå internasjonalt med selskapet Löwengrip Beauty, men planen ble lagt på is på grunn av store utfordringer i hennes karriere.

Ifølge Löwengrip var selskapet svært nær en konkurs.

Se intervju med Löwengrip i video øverst i artikkelen, der hun snakker om vanskelighetene.

Löwengrip fortalte Nettavisen før jul, at selskapet Löwengrip Beauty hadde en omsettning på 84 millioner svenske kroner i 2018. I 2019 rettet selskapet fokuset mot det internasjonale markedet, og fokusert altså mindre på det svenske.

Som en konsekvens av det, uttalte Löwengrip til Nettavisen at omsetningen trolig ville falle med 40-50 millioner svenske kroner i 2019. I tillegg sa hun det var vanskeligere enn først ventet å skaffe investorer internasjonalt, noe som gjorde at hun brukte penger på prosjektet fra egen lomme.

Merket«Löwengrip» ble lansert i Norge i 2019.