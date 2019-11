Isabella Löwengrip sier opp staben - og snakker ut om milliardærkjæresten Erik Selin

Isabella Löwengrip (29) har gitt flere av sine ansatte avskjed, samtidig som hun åpner opp om forholdet til den mediesky milliardærkjæresten.

Den kjente svenske influenseren og businesskvinnen Isabella Löwengrip (29) har sagt opp flere av sine ansatte.

Det bekrefter Löwengrip på sin blogg onsdag formiddag. Nyheten kommer bare kort tid etter at Löwengrip varslet store endringer i livet.

Blant annet skal hun ha lagt ut luksushjemmet sitt på Lidingö utenfor Stockholm til salgs, og sagt opp sin private kokk.

De ansatte som mister jobben i denne omgang, er personer som jobber med influenserens sosiale medier som har blitt sagt opp.

– Det gjør forferdelig vondt, skriver hun og legger til at det er sorg på kontoret.

Åpner opp om styrtrik kjæreste

Löwengrip, som har uttalt at hun har som mål å bli verdens mektigste kvinne, har i en tid slitt økonomisk. Likevel smiler lykken i helt andre deler av livet hennes, nemlig når det kommer til kjærligheten.

Allerede i vår ble det spekulert om hun ikke hadde funnet kjærligheten, før det ble meldt at hun hadde en relasjon til den styrtrike, svenske businessmannen Erik Selin (52).

RIK PÅ EIENDOM: Erik Selin (52) har tjent seg rik blant annet innenfor eiendom, og er nå kjæresten til Isabella Löwengrip (29). Foto: Balder

Han har blant annet hatt stor suksess innenfor eiendom, og ligger på Forbes liste over de rikeste i verden, på en 1.008 plass. I et fersk intervju med Expressen, gjengitt av Hänt, forteller hun nå om kjærestens støtte.

– Det stemmer at vi har en relasjon. Han har valgt et liv der han ikke er like offentlig som jeg er, men han er en kjempefin støtte i det her og jeg er kjempetakknemlig for å ha han som støtte, sier hun i intervjuet.

Nekter å få økonomisk hjelp av kjæresten

At Isabella trenger støtte i den vanskelige tiden er helt tydelig, og hun har tidligere skrevet at hun synes det er vanskelig å gå ut.

Likevel nekter hun å lene seg på kjæresten for å få økonomisk hjelp i de tøffe tidene.

– Han har så mye erfaring, men han kjenne rmeg og vet hvor viktig det er at jeg får tatt meg ut av denne krisen på egne ben. Han kan være en emosjonell støtte, men resten må jeg klare selv, sier Löwengrip.

Fra før av har flere av de ansatte i selskapet Löwengrip Invest blitt sagt opp. I innlegget skriver gründeren at flere nå er blitt avskjediget.

– Alle personer som har jobbet med meg og mine sosiale medier har måttet slutte og er i oppsigelsestid nå. Det har vært en stor sorg på kontoret, skriver hun, og fortsetter:

– Jeg er imidlertid veldig takknemlig for hvor sterke jentene mine er, vi har alle bestemt oss for å gjøre det beste ut av tiden som er igjen, og jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe dem videre i karrieren.

