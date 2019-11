Isabella Löwengrip snakker ut etter USA-floppen: - Har vært vanskelig å gå utendørs

Isabella Löwengrip forteller om en vanskelig tid etter at livet tok en brå vending og hun var nær konkurs.

Den 28 år gamle gründeren, som ifølge Dagens Næringsliv omsatte for rundt 16 millioner svenske kroner i 2018, regnes å være en av Nordens mektigste influensere.

Men selv om Löwengrip, eller «Blondinbella» som hun ble kjent under i 2005, har innredet sin svindyre leilighet på Upper East Side i New York, fått seg milliardærkjæreste og snakket om få flere unge til å fly privatfly, har livsstilen i virkeligheten slått dype sprekker under overflaten.

Nå snakker hun ut i et stort intervju med svenske Expressen.

- Det har vært vanskelig å gå utendørs, og det har vært lettere å vært inne i det store huset mitt. Jeg har valgt å bruke tid med mennesker jeg føler meg trygg med, forteller hun til avisen.

Les også: «Blondinbella» med ærlig beskjed til fansen: - Akkurat nå kjennes «verdens mektigste kvinne» utrolig langt borte





Gikk ikke som planlagt

Ved siden av bloggvirksomheten, har Löwengrip lansert sitt eget skjønnhetsmerke ved samme navn, som i tillegg til Norge og Sverige, ble lansert i USA i sommer. Men tidligere i høst fikk bloggeren seg en skikkelig smell.

Først gikk flere av annonsørene hennes ut i svenske medier, hvor de hevdet at Isabella ikke leverte resultater som forventet. Deretter åpnet hun opp om at livet ikke var som det skulle, spesielt etter at USA-drømmen hennes floppet.

- Høsten ser ikke ut til å bli slik jeg hadde trodd. Jeg trodde jeg skulle befinne meg i New York, jeg skulle også ha fullt fokus internasjonalt. I stedet for venter jeg på visum. Alt tar veldig lang tid, skrev bloggeren.

Like etter fulgte hun opp med en større innrømmelse - hun var nær å gå konkurs.

Se video: Visste du dette om Isabella Löwengrip? (Saken fortsetter under)

Smertefullt

Overfor Expressen forteller Löwengrip at det var en lang og smertefull prosess som førte til at hun avslørte sannheten for bloggleserne om USA-planene.

Hun følte hun ikke lenger kunne skjule seg bak en fasade hvor hun fremsto vellykket, og bestemte seg for at følgerne måtte få vite hvem hun var bak fasaden.

Les også: Isabella Löwengrips selger hjemmet etter økonomiske problemer

Influenseren forteller imidlertid at hun har følt seg fanget i et bilde av seg selv der hun må lykkes.

- Da jeg innså at jeg ikke kunne flykte og bosette meg en annen plass, og begynne på nytt, skjønte jeg at jeg måtte reise hjem og ta tak i denne fasaden og være ærlig med de som har fulgt meg lenge, forklarer hun.

Les også: «Blondinbella» legger kortene på bordet: - Jeg holdt på å gå konkurs

Vil ikke avsløre kostnadene

På spørsmål fra Expressen om hvor mye penger hun brukte før hun nesten gikk konkurs, svarer hun kun at det har kostet mye - uten å spesifisere en sum.

Livsstilen har hun vært nødt til å legge om, og pengene må brukes mer fornuftig enn før. Hun prøver imidlertid å se fordelene med sin nye livsstil, og innser hvor godt hun har hatt det.

- Jeg merker det i dag at hverdagen ser annerledes ut. Å kaste klærne til vask selv, gå i matbutikken og lage mat med barna er noe som gjør deg rolig og harmonisk. Men jeg måtte gå gjennom noe tungt for å innse at det er slik, forklarer hun til den svenske avisen.

Før hadde hun nemlig hjelp til det meste i hjemmet, og slapp dermed unna hverdagslige aktiviteter som de fleste av oss må bruke fritiden på.