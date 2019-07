Isabella Löwengrips ferieplaner får fansen til å se rødt

Den svenske bloggeren nekter å møte kritikken.

At den svenske bloggeren og entreprenøren Isabella Löwengrip (28) sitter godt i det, er ingen hemmelighet.

Via sin Instagramprofil deler hun hyppig bilder fra et liv i luksus. Privatfly til og fra jobb, designervesker og luksusbiler er noe av det som blir delt daglig fra hennes sosiale medier-profil.

I sommer har hun leid et hus i Frankriket til over en million norske kroner, og til høsten flytter hun til New York for en periode. Der skal hun leie en leilighet til over 130.000 kroner i måneden.

Alt som foregår i livet til den unge tobarnsmoren deles på bloggen - til fansens store glede. Likevel er det ikke alt som faller i like god jord.

Flyr barna annenhver uke

Sammen med sin tidligere ektemann, Odd Spångberg (31), har Löwengrip barna Gillis (6) og Sally Spångberg (4). De deler foreldreansvaret.

I sommer skal imidlertid Spångberg feriere helt andre steder enn i Frankrike, der Löwengrip oppholder seg. Dette kunne vanligvis skapt problemer med tanke på barna - men ikke for Isabella Löwengrip.

I et blogginnlegg tidligere denne måneden skriver nemlig 28-åringen at hun flyr barna sine mellom huset i Frankrike og faren til barna annenhver uke i sommer.

- Barna flys mellom meg og Odd annenhver uke i sommer med mitt team. De er så reisevante, så det blir ingen stor forandring for dem. Dermed blir det tre uker med barna i huset og to uker for meg selv. Det blir flott, skriver hun.

Kritikken hagler

Selv om det for Löwengrip er en ideell løsning, har imidlertid leserne reagert. På kort tid har det haglet inn med kommentarer fra lesere som stiller seg svært kritisk til Löwengrips løsning.

Noen stiller spørsmål ved hvorvidt det er bra for barna og måtte reise «alene» så ofte, mens andre påpeker hvilket miljøsvinn det er å sende barna på fly så ofte. Mange spør seg også hvorfor ikke eks-paret har fordelt tiden med barna på en annen måte.

Selv har Löwengrip nektet å svare på kritikken som har haglet mot henne den siste måneden. I stedet tok hun til bloggen og forsvarte valget av svindyr feriebolig, skriver Expressen.

- Det er tydeligvis vanskelig for mange å skjønne at jeg er 28 år gammel, og betaler og bestemmer over meg selv, skrev hun.

Ikke første gang

Den svenske bloggerens hyppige flybruk har skapt kontroverser flere ganger tidligere. Löwengrip jobber for tiden hardt med å få selskapene hennes til å vokse internasjonalt, og reiser derfor mye utenlands.

I et tidligere intervju med Breakit, gjengitt av det svenske nettstedet Hänt, svarte hun på kritikken om at stadig velger å fly mellom ærendene sine.

- Denne diskusjonen om miljøspørsmål og fly er et veldig svensk problem. Det er ikke spesielt globalt. De selskapene vi besøker trenger virkelig å kommunisere og finne sin nye generasjon som flyr, uttalte hun.

Benytter privatfly for å rekke barnehagen

Den siste tiden har den travle bloggeren og businesskvinnen vært en hyppig bruker av privatfly, senest ved to besøk i Oslo tidligere i vår.

På sin Instagram-konto har hun skrytt av hvordan hun, ved hjelp av privatfly, kan rekke å hente de to barna Gillis og Sally i barnehagen klokken fire.

Tidligere i år annonserte hun i tillegg at hun skal opprette et selskap som ønsker å tilby privatfly til folket.

Dette gjør hun gjennom å hjelpe privatfly-selskaper å markedsføre seg og rette seg mot et publikum med potensial.

I et intervju med svenske Breakit forteller Löwengrip at hun i stor grad ønsker å nå ut til unge entreprenører, som henne selv. I tillegg ønsker selskapet å rette seg mot kunder i filmbransjen og veldedige organisasjoner.

Videre forklarer bloggeren og investoren at hun ser potensial i et voksende marked for privatfly. Ifølge hennes spådommer vil flybransjen også få en motvekt på samme måte som taxi- og kollektivnæringen har fått Uber.