Isabella Löwengrips råd til Martine Lunde: – Du bør Google

Martine Lunde drømmer om å gå i Isabella Löwengrips fotspor.

I dagens episode av Bloggerne på TV 2 møter den norske influenceren Martine Lunde den svenske bedriftseieren og blogg-dronning Isabella Löwengrip. 👑

De to har begge gjort det stort innenfor blogglivet, men har begge egne prosjekter på siden. Martine Lunde ble i forrige uke lansert som programleder i TV 2-serien «Glow Up», i tillegg til å være en profilert reality-deltaker og populær influencer.

Fra blogger til næringslivets mektigste kvinne

Isabella startet blogg tilbake i 2005 under navnet «Blondinbella». Hun ble raskt en av Sveriges mest kjente bloggere. Med en sterk interesse for næringsliv, har bloggeren gjennom årene startet flere bedrifter selv og investert i andres.

Nylig skaffet Isabella seg leilighet, ikke overraskende på fasjonable Upper East Side i New York hvor hun betaler svimlende 1,6 millioner i leie hvert år.

At hun har blitt noe mer enn «bare en blogger» ble definitivt bevist i fjor, da Isabella fikk anerkjennelsen som næringslivets mektigste kvinne i Sverige, av Veckans Affärer.

Nylig ble det også kjent at hun dater en 23 år eldre mann, som er en av Sveriges mektigste milliardærer.

– Jeg synes det er kult at hun har fått til så mye, hun startet som blogger, men så har hun startet for seg selv og det hun har gjort er veldig inspirerende, forteller Martine til Nettavisen.

Fristes av å drive med sminke

Nå om dagen lanserer Isabella hår-og skjønnhetsmerket Löwengrip over dammen, samtidig som hun jobber med en heftig kritisert geskjeft - hun vil få flere unge til å ta privatfly.

Lunde innrømmer at det å starte egen bedrift er noe hun kunne tenkt seg.

– Jeg har lyst til å gjøre noe mer etter hvert, for jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde på med bare sosiale medier. Jeg føler blogging er veldig ensformig og jeg liker å gjøre mye forskjellig, forteller Lunde engasjert.

I serien hun skal lede på TV 2 Sumo er det sminke som gjelder, og Martine innrømmer at det å starte eget sminkemerke høres fristende.

– Det hadde absolutt vært kjempegøy, men jeg føler jeg trenger litt mer kunnskap før jeg hadde gjort noe sånn, sier hun.

Om Martine gjør det vil hun være i godt selskap, for velkjente youtubere som Bianca Ingrosso, Michelle Phan og Jaclyn Hill har alle gjort suksess med egne sminkemerker.

Får Google-råd av Isabella Löwengrip

I dagens episode av Bloggerne forteller Lunde at hun kunne tenke seg å starte et eget varemerke for å ha noe å falle tilbake på, men at det virker vanskelig fordi hun ikke vet hvor hun skal starte.

Da kommer rådet fra den mektige, svenske næringslivsaktøren:

– Jeg googler. «Hvordan starter man håraccesoir-merke», «hvordan starter man sko-merke». Jeg har ikke kunnet det før, men det finnes mye informasjon bare ved å søke, råder Isabella «Blondinbella» Löwengrip.

– Kan være noe i gjerde

– Hva synes du om rådet du fikk fra Isabella?

– Jeg gikk rett hjem for å google, jeg! Jeg kan ikke avsløre hva jeg skrev inn, men det hjalp faktisk veldig, det gjorde det, forteller Martine til Nettavisen.

– Betyr det at du har noe i kikkerten?

– Ingen kommentar, svarer hun lurt.

– Men det høres ut som du har gjort mer enn et Google-søk?

– Det kan være at det er noe i gjerde, forteller en meget hemmelighetsfull Lunde.