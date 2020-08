Iselin Guttormsen følte seg hengt ut på Vixen: - Et angrep mot familien min

- Et humorinnslag Vixen burde spart seg for, sier Guttormsen til Nettavisen.

Årets Vixen-utdeling, som gikk av stabelen i slutten av januar, skapte rabalder og overskrifter da Kristin Gjelsvik gikk hardt ut mot Sophie Elise Isachsen i sin takketale.

Tordentalen skapte så store overskrifter at nesten alt annet som hendte under den årlige prisutdelingen nærmest ble skyggelagt.

Forrige uke hadde høstens sesong av «Bloggerne» premiere på TV 2 Livsstil og Sumo, og som i tidligere sesonger av TV-serien er Vixen et av de store høydepunktene seerne får et innsyn i.

I kveldens episode er det naturligvis tordentalen til Gjelsvik som får mye oppmerksomhet, der «Bloggerne»-profilen Joakim Kleven reiste seg opp i salen og forsvarte venninnen. Men også en annen hendelse som skjedde den kvelden kommer frem i lyset.

Ble hengt ut foran hele salen

For «Bloggerne»-profil Iselin Guttormsens del var årets Vixen et av hennes første møter med den røde løperen, og hennes aller første gang på den årlige influenser-utdelingen.

Kvelden som i utgangspunktet startet veldig bra, ble imidlertid totalt snudd på hodet da den ferske influenseren Bjørn Asgeirsson, mannen bak Instagram-profilen «pappahjerne», bidrar med sitt innslag av underholdning fra scenen.

Iselin Guttormsen har gjennom sin Instagram-profil og blogg åpnet opp om da samboeren hennes og faren til deres felles barn, var utro. Dette gjorde «pappahjerne» et nummer ut av gjennom sitt bidrag til Vixen, som satte ut hele salen.

Inkludert Guttormsen selv, som først reagerte med latter.

FØRSTE GANG PÅ RØD LØPER: Iselin Guttormsen på den røde løperen under Vixen-utdelingen. Her sammen med Andreas Mikkelsen. Foto: Vidar Ruud (NTB Scanpix)

- Jeg kjente litt til han fra før i og med at han har gjort narr av meg før gjennom sosiale medier, men innslaget på Vixen satte meg helt ut. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere, så jeg latet bare som om jeg syntes det var gøy, men innerst inne ble jeg veldig såret og sint sier Guttormsen til Nettavisen under presselanseringen til «Bloggerne».

- Som et angrep mot familien

Ifølge Guttormsen synes hun hele innslaget var rart. Spesielt siden det kun handlet om henne.

- Hadde det vært at han skulle drite ut og gjøre narr av flere profiler, kunne jeg skjønt greia. Men det handlet kun om meg. Jeg synes det var kjempeubehagelig og krenkende og det føltes ut som et angrep på familien min og livssituasjonen vi går gjennom, sier hun.

Ifølge Guttormsen følte hun seg hengt ut foran hele publikum.

- Han forstår åpenbart ikke budskapet med hvorfor jeg er åpen om historien min. Og det at noen gjør narr av noe så privat og sårt synes jeg er smålig og kvalmt, det er patetisk når andre prøver å øke egen populæritet på bekostning av andre, sier hun og fortsetter:

- Det er et forsøk på humor som Vixen burde spart seg for.

- Synd at hun føler seg hengt ut

Pia Tryland, som er eier og daglig leder i Chili Publications, som arrangerte Vixen-utdelingen, sier til Nettavisen at hun synes det er synd at Iselin Guttormsen opplevde det slik.

- Vixen heier på influensere og har ingen intensjoner om at noen skal føle seg hengt ut, sier Tryland til Nettavisen.

Tryland bekrefter at det alltid gjøres vurderinger rundt innhold og bidrag under Vixen-utdelingen.

- Vi har folk som går gjennom alt av innhold i forkant for å skape et innholdsrikt og underholdende program. Her ble det tatt en vurdering om at dette ikke var å gå over streken. Det er synd at hun føler seg hengt ut. Det var ikke intensjonen, sier Tryland.

«Pappahjerne», Bjørn Asgeirsson, sier på sin side følgende om saken:

- Jeg har stor sympati med folk som opplever utroskap, også Iselin Guttormsen. Det var ikke opplevelsen hennes rundt dette som var gjenstand for kritikk i videoen i januar. Jeg gjorde narr av evnen til å melke en privat historie, gang på gang, i egne kanaler og også de største norske mediene. Når man bruker sitt eget privatliv som merkevare, vil kritikk og satire forståelig nok oppleves mer personlig og sårende, så jeg skjønner at dette kan oppleves kjipt.

