Iselin Guttormsen har fått streng beskjed om å ikke provosere Instagram: – Dritprovoserende

Flere og flere kjendiser opplever å få bildene sine sensurert av Instagram. Iselin Guttormsen føler seg bakbundet av appen: – Her er det noe shady.

Hvordan kropp fremstilles i sosiale medier er et tilbakevendende tema, og med tiden har det blitt et økt fokus på å vise frem at kroppen er mye forskjellig.

Blant dem som har vært opptatt av dette er Iselin Guttormsen, som deler alt fra hverdagsliv til cellulitter og sexleketøy på sin Instagram-profil.

Se intervju øverst i saken!

Foto: Espen Solli / TV 2

Eller kanskje er du mer vant til å se henne slik på Instagram:

– Jeg har opplevd mange ganger at de sensurerer meg og det er dritprovoserende. Å være på Instagram er levebrødet mitt, så jeg er blitt veldig redd for å legge ut noe som kan mistolkes, forteller Guttormsen.

Hun er straks ferdig utdannet sexolog, og en av de nye, frittalende profilene i «Bloggerne» på TV 2.

Les også: Anne Brith Davidsen varsler nytt jordskjelv etter uventet comeback

Første gang Iselin opplevde å få et bilde sensurert og fjernet, var det et bilde av en dame som sto bøyd med rumpa i været, mens hun prompet så såpeboblene fløy.

De truet også med at kontoen hennes sto i fare for å slettes.

I forbindelse med kvinnedagen delte hun et innlegg hvor hun dro opp skjørtet og avdekket en strap-on dildo til følgende budskap: «Vi er heldige som har formødre som kjempet for rettighetene våre, så vi ikke trenger en pikk for å bestemme i samfunnet vårt», men også da ble innlegget slettet.

Disse hendelsene gjorde sitt til at Iselin ville finne ut hvor grensen går, og hun bestemte seg for å teste appens retningslinjer.

– Jeg gikk inn på en sånn porno-aktig profil, og rapporterte et bilde som jeg ville tro var i strid med Instagrams retningslinjer for pornografi og nakenhet. Svaret fra Instagram var at dette bildet ikke gikk mot deres retningslinjer. Det var utrolig provoserende, forteller hun.

Iselin ble oppgitt over svaret, derfor la hun ut bildet og svaret hun fikk på sin Instagram stories.

Etter bare noen minutter ble den slettet og hun fikk beskjed om at det var fordi det hun hadde lagt ut ironisk nok var mot Instagrams retningslinjer.

– Da tenkte jeg at her er det noe jævlig «shady». Jeg føler jeg blir overvåket, forteller hun.

I disse dager gjør Iselin seg stadig mer bemerket, følgerne på Instagram-kontoen hennes tikker inn og appen er derfor viktig for karrieren hennes. Likevel har det vært en rekke hendelser som hun sier får henne til å bli mistenksom ovenfor det sosiale mediet.

– Jeg fikk etter hvert veldig mange tilbakemeldinger fra folk som søkte meg opp og ikke fant navnet mitt med mindre du skrev hele profilnavnet. Hos mange dukket ikke profilen opp, men man måtte gå inn via en hashtag for å finne meg. Det er kjempekrise hvis man skal drive med annonsesamarbeid, påpeker hun.

Fakta Dette står i retningslinjene til Instagram ↓ I et utdrag av retningslinjene til Instagram står det: Vi vet at folk av og til har lyst til å dele kunstneriske eller kreative bilder som viser nakenhet, men av en rekke grunner tillater vi ikke nakenhet på Instagram. Dette omfatter bilder, videoer og en del digitalt opprettet innhold som viser seksuell omgang, kjønnsorganer og nærbilder av helt nakne rumpeballer. Det omfatter også enkelte bilder av kvinnelige brystvorter, men bilder av arr etter mastektomi og ammende kvinner er tillatt. Nakenhet er også OK i bilder av malerier og skulpturer.

– Jeg blir kneblet til taushet

Etter disse hendelsene for tre-fire måneders tid siden, har hun fått beskjed av teamet sitt om å ikke kritisere, provosere eller snakke dritt om Instagram på Instagram.

– Da tenkte jeg «fy faen, er vi der?» De har så mye makt, «gjør som vi sier og del det vi vil, hvis ikke fjerner vi deg». Jeg blir tvunget til å oppføre meg som Instagram vil og jeg føler jeg blir kneblet til taushet, sier hun.

I et forsøk på å forstå hva det er som skjer har hun vært i kontakt med Instagrams kontor i Sverige, som har sagt seg villig til å ta et møte med henne for å «vise henne hvordan hun kan unngå å poste støtende innhold».

Ifølge influenseren har hun og selskapet til gode å finne en møtedato etter at hun presiserte at hun ville forstå hvordan algoritmene fungerer og hvem som tar stilling til hva som er innafor og ikke.

– Tenker du å utfordre Instagram igjen?

– Akkurat nå lar jeg det passere, for nå skjer det så mye ellers. Når det roer seg ,håper jeg de kan jeg ta et møte med meg. Jeg vil vite hvordan disse algoritmene fungerer.

I sitt svar til dette, påpeker Instagram at deres retningslinjer ikke tillater innhold som viser seksuell aktivitet, genitalia/kjønnsorganer eller nærbilder av helt nakne rumper. De regulerer også noen bilder av kvinners brystvorter, men det er innafor hvis bildet viser operasjonsarr etter masektomi, en kvinne som ammer eller brystvorter som er sladdet.

I tillegg er innhold som viser eller etterligner seksuell aktivitet, inkludert sexleketøy, ikke tillatt.

– Nakenhet og pornografi er ikke lov på Instagram, uavhengig av hvem som er på bildet eller som publiserer det. Disse reglene har vi fordi vi tilstreber oss å være forsiktige med hva som er anstendig for et bredt Instagram-samfunn, spesielt unge, svarer Tara Hopkins fra Instagram.

Les også: Tredobling av fedme på verdensbasis

Har fått tildekket penis sensurert

Iselins erfaringer er noe flere andre, norske kjendiser kjenner seg igjen i.

Jan Thomas forteller at han gjentatte ganger har opplevd at han blir sensurert, og for hans del har det vært bilder i badeshorts som har vært problemet.

– Første gang Instagram slettet et bilde av meg var det et bilde som ble tatt av meg på stranda. Jeg går rett og slett bare opp av vannet i en helt vanlig badebukse, men tilfeldigvis ligger penisen min til siden i stedet for rett ned. Ifølge Instagram ble det slettet fordi det var indikasjon på pornografi. Med én gang en penis har antydning til at den er i en annen retning enn rett ned, anser de det som det, sier Jan Thomas til Nettavisen.

Jan Thomas sier han har fått bilder slettet av ham både i en større badeshorts og senest forrige uke da han postet et bilde iført en boksershorts.

– Før ble jeg utrolig sint og provosert av dette. For hvorfor i all verden skal ikke jeg kunne legge ut slike bilder, når jenter i omtrent mindre klær og mer vulgære poseringer får lov? Det er grunnleggende urettferdig, påpeker han.

Likevel har han valgt å ikke bry seg så mye om det, nettopp fordi han bruker Instagram til jobb og som et sted hvor han kan informere og snakke med publikummet sitt ved å vise hva han gjør i hverdagen.

Han tror ikke sensuren beror på at Instagram overvåker ham, men heller at det er folk som rapporterer bildene.

– Jeg har nok like mange hatere som folk som liker meg, så jeg tror ikke jeg blir overvåket, sier han.

Les også: Michael Andreassen er tørrlagt alkoholiker: Her vet han ikke at han får alkohol

– Pornomodeller får lov å dele så mye de vil

Anniken Jørgensen har også opplevd å få slettet sine bilder på Instagram, og reagerer på det som er forskjellsbehandling fra Instagrams side.

– Jeg synes så klart det er veldig spesielt. Pornomodeller får lov å dele så mye de vil på Instagram, men meg sittende på et berg med en hvit dyne og en liten rosa uskyldig nippel blir ikke bare kommentert på, men fjernet og slettet fra min profil, forteller hun.

Sist gang hun fikk et bilde slettet var det et bilde av Kate Moss og Johnny Depp på Instagram stories.



– Johnny Depp har på seg klær og ligger i en seng, mens Kate Moss var naken, men lå strakt over han med bar rumpe. Det var ingenting seksuelt i dette bildet, heller ingen nippel, men en naken rumpe av en kvinne. Det ble slettet, og jeg ble bedt om å aldri legge ut sånt igjen av Instagram, forteller hun.

En annen som tidlig utfordret Instagram på retningslinjene er fotograf Anette Marie Antonsen, som gjentatte ganger har lagt ut bilder, spesielt i forbindelse med «Free the nipple»-kampanjen.

– Det er ikke det at jeg ikke ser at kvinnekroppen har sexappell, men er det egentlig ønskelig at et naken kvinnebryst skal oppleves så seksualisert om vi blir helt skadet av det?, har Antonsen tidligere uttalt til Nettavisen.

Jan Thomas er klar på hva han ønsker seg fra Instagram.

– Min oppfordring til Instagram er at de bør lage helt tydelige retningslinjer som man kan forholde seg til. I dag er det en gråsone der det er ganske tilfeldig hva som blir slettet eller ikke. Helt tydelige retningslinjer som er like for alle, både gutter og jenter, er min oppfordring.