Iselin mistet sexlysten etter å ha fått barn: - Jeg gruet meg til å gå inn på soverommet fordi jeg visste at han hadde forventninger

Svært mange småbarnsforeldre opplever at sexlivet dabber av. Det er naturlig - og helt greit - for en periode. Men hvor lenge skal denne perioden vare? Og hvordan kommer man seg ut av den?

- Sex ble et masete prosjekt. Jeg gruet meg til å gå inn på soverommet for å legge meg, fordi jeg visste at han hadde forventninger. Alt jeg ville var å sove, men så ble jeg hun sure kjerringa som ikke ville ha sex med kjæresten sin.

Iselin Guttormsen (32) og samboeren Tom har vært kjærester i ni år. To år inn i forholdet, fikk de sitt første barn.

- Jeg tror ikke man kan være forberedt på hva det å få barn betyr for forholdet. Alt forandret seg. Jeg gikk veldig inn i mammarollen med én gang, mens Tom ikke gjorde det før ungen var fylt ett år. Lenge var vi derfor på ulike stadier, og det fører til mye diskusjon, krangling og uenigheter, forteller Guttormsen.

- Følte meg ubrukelig som kjæreste

Guttormsen er blogger og aktuell som ny deltaker i TV-serien «Bloggerne». Hun studerer sexologi, og forteller om sine erfaringer i håp om å bidra til mer åpenhet rundt tema.

Selv ble hun overrasket over hvor mye kroppen endret seg under svangerskapet.

- Kvinnekroppen har i all sin tid blitt objektvisert og seksualisert, og vi er jo et resultat av samfunnet vi lever i. Alt med kvinnekroppen skal være nydelig og sexy, men idet jeg ble gravid kjente jeg at kroppen har en helt annen funksjon, som ikke har noe som helst med nytelse eller utseendet å gjøre.

Etter fødselen, følte Guttormsen at hun hadde et helt nytt forhold til kroppen sin.

- Puppene var hovne og gjorde vondt. De var i tillegg blitt matfatet til barnet mitt. Magen min hadde vært hjemmet til babyen. For ikke å snakke om tissen - som hadde vært fødekanal!

Sexlysten var totalt fraværende, forteller 32-åringen, til tross for at kjæresten var tydelig på at han synes hun var flott og sexy.

Selv opplevde hun hans initiativ til sex som mas, mens han opplevde hennes avvisning som sårende.

- Vi greide ikke å snakke om det. Det ble en ond sirkel, hvor jeg ikke hadde lyst på sex og sa det var fordi jeg følte jeg var så mye alene og at han aldri var til stede. Jeg følte han bare ga meg oppmerksomhet når han ville ha sex. Han, derimot, sa det ikke var noe vits i å gi meg oppmerksomhet, for jeg «ville jo uansett ikke ha han».

Til slutt ble alt som hadde med sex å gjøre, et opphav til stress, krangling og skuffelser.

- Jeg følte meg ubrukelig som kjæreste fordi jeg ikke ga han det han ville ha. Jeg følte på press, ikke fordi han nødvendigvis sa noe, men fordi han så gjerne ville ha sex, sier Guttormsen, og legger til:

- Jeg tror jeg kunne gått i minst et år uten sex i den perioden der - helt uten å savne det.

- Kleint å ha sex igjen

Guttormsens historie er langt fra unik.

- Mange par sier det nesten er kleint å begynne å ha sex igjen. De har vært mamma og pappa ei stund, og så skal de plutselig være kjærester igjen. Det kan føles rart for mange.

Bente Tennfjord Müller er jordmor, spesialist i sexologisk rådgivning og parterapeut. Hun har veiledet mange par som, etter å ha skiftet hundrevis av bleier og sovet med babyen i senga i månedsvis, plutselig ikke greier å finne tilbake til det sexlivet de hadde før de ble foreldre.

- Nesten alle par opplever en form av dette problemet, og det er gjort lite forskning på området. Men min erfaring er at de parene som har hatt et aktivt sexliv før de ble gravide, har mindre problemer i etterkant av svangerskapet. Har de vært flinke til å snakke om seksuelle behov og ønsker, tar de gjerne med seg det videre som foreldre.

Hvor lenge skal sex nedprioriteres?

En svensk studie fra 2012, som fulgte 820 foreldrepar, viste at mange var misfornøyd med sexlivet hele åtte år etter fødselen.

En av forskerne trakk da frem at enkelte par opplevde at de levde som søsken på grunn av manglende sexliv, og at risikoen for utroskap da er stor, skriver Norsk helseinformatikk.

Ifølge Müller og Inger Lise Ekkjestøl, som også er jordmor og sexolog, er det svært vanlig at nybakte foreldre opplever at sexlivet dabber av etter man får barn.

Babyen stjeler fokus, og slik skal det også være - for en periode. Spørsmålet er bare:

Hvor lang skal denne periode være? De færreste forventer å ha sex like etter mor og barn kommer hjem fra sykehuset, men i hvor lang tid bør man forvente at sexlivet er nederst på prioriteringslista?

Én måned? Tre? Et halvt år? Eller to-tre år?

- Det finnes ikke noe fasitsvar på når det er riktig å ha sex igjen. Men jeg anbefaler at man venter til man har litt lyst og overskudd. For mor er det viktig å vente til man kjenner seg klar fysisk, noen kan ha vonde sting i underlivet, for eksempel, sier Ekkjestøl.

Med andre ord: Har du lyst (og ingen smerter), har du lov.

Problemet for mange småbarnsforeldre er imidlertid at én - eller begge - ikke har så lyst. Og hvis bare en mangler lysten, blir det etter hvert vanskelig for den andre å be om lov.

EKSPERTER: Bente Tennfjord Müller (t.h) er jordmor, sykepleier, sexolog og parterapeut. Inger Lise Ekkjestøl (t.v) er jordmor, sykepleier og sexolog. Foto: Samlivshjelp.no/Haugesund Medisinske Senter

Ond sirkel

Selv om både menn og kvinner kan få nedsatt sexlyst etter å ha fått barn, er det oftere kvinnen som har minst lyst. Dette er gjeldende i alle parforhold, også de uten barn.

Man kan derfor fort havne i en ond sirkel hvor mannen, etter å ha blitt avvist mange ganger, slutter å ta initiativ og føler han ikke har annet valg enn å gi opp.

Kvinnen, på sin side, føler seg kanskje presset og blir selv trist av å avvise mannen sin på grunn av manglende lyst. Selv om hun kanskje ønsker seg nærhet i form av kos og kyss, har hun sluttet å ta initiativ til det fordi hun opplever at han tar det som en invitasjon til sex.

- Jeg har snakket med mange gravide kvinner som sier de ikke engang kan gi mannen sin en klem fordi han får erigert penis. «Så flott,» svarer jeg da, for det betyr jo at han har lyst på deg! Og det er positivt, sier Müller.

I stedet for å avvise uten forklaring eller slutte å ta initiativ til kos, oppfordrer sexologene den av partene som har minst lyst til å forteller hvorfor.

- Beskriv hvordan du har det. Forklar hvorfor du ikke har lyst og fortell hva kjæresten din kan gjøre for at du skal få mer overskudd - og kanskje mer sexlyst. Mange kvinner føler at de gir så mye av seg selv i mammarollen at de tømmer seg helt, og da er det ikke så mye igjen til mannen. Men da må man be om hjelp, foreslår Müller.

NÆRHET: Kos og ligg inntil hverandre når dere kan, råder sexologene.

Feilen mange gjør

Her er vi inne på sakens kjerne: Kommunikasjon.

- Sexlysten kommer ikke dalende av seg selv, man må jobbe for det. Den vanligste feilen folk gjør, er å ikke snakke om det. De tar ikke opp ubehagelige tema, tør ikke snakke om seksualitet, behov og ønsker. Da kan det gå galt, sier Müller.

- La oss si at det har gått en viss tid etter babyen ble født, og at sexlivet nærmest er dødt. Mannen ønsker jo gjerne å vise forståelse og ikke presse kjæresten sin, samtidig som han savner sex og nærhet. Hvordan bør han gå frem?

- Han må ta det opp som tema. Si at han savner det, og hvis hun sier hun ikke har lyst, så må hun også være åpen om hvorfor. Hvis problemet er at de ikke har lyst på hverandre mer, så kan de forsøke å tenke tilbake på tiden da de var nyforelsket. Hva gjorde at de hadde lyst på hverandre da? Reflekter over det og forsøk å trekk det frem igjen, sier Müller.

Blir det for vanskelig å snakke om, anbefaler sexologene at man oppsøker hjelp.

- Ofte har paret glemt å være kjærester, og så har de ikke snakket om det. Så famler de rundt i blinde og lurer på om de er normale - noe de er. Til slutt kommer de til meg, gjerne når barna er blitt åtte-ni år, og lurer på hva de skal gjøre. Da har de ingen sexlyst, greier ikke å være kjærester og lurer på hva de skal gjøre, sier Ekkjestøl.

Hun har én klar oppfordring til småbarnsforeldre som sliter: Søk hjelp tidligere. Helst lenge før man sitter med følelsen av å ha gitt opp.

- Sexlivet må tas tak i på lik linje med andre problemer i parforholdet. Snakk om det. Lar du det bli elefanten i rommet, nærmer du deg skilsmisse, advarer Ekkjestøl.

Fem ulike kjærlighetsspråk

For Iselin Guttormsen og kjæresten, varte den «onde sirkelen» i mange år. Det var først da Tom gikk med på å gå i parterapi, at ting løsnet.

- Vi måtte få noen utenfra til å fortelle oss nøyaktig det vi følte vi sa til hverandre. For vi greide ikke å kommunisere, vi greide ikke å forstå hverandre, sier Guttormsen.

Man sier at det finnes fem ulike kjærlighetsspråk, altså måter å vise kjæresten din at du setter pris på ham/henne:

Anerkjennende ord, tid for hverandre, gaver, tjenester og fysisk nærhet.

- I mange år hadde vi gått rundt og snakket forskjellig språk, så det var ikke rart vi ikke forsto hverandre. Mitt kjærlighetsspråk er en kombinasjon av ord og tjenester. Jeg føler meg elsket når han bidrar hjemme, når han legger ungene eller lager middag uten at jeg spør. Eller når han forteller meg, gjerne skriftlig, hvor mye han setter pris på meg som menneske, forteller Guttormsen, og fortsetter:

- Tom, derimot, har fysisk nærhet som kjærlighetsspråk. Han føler seg elsket når jeg tar på ham, koser med ham eller når vi har sex.

I parterapi snakket de for første gang åpent om forholdet. Om forventninger til sex, hverdagen og hvordan de skulle løse problemene sine.

- Det første året er beinhardt. Vi kvinner har gått gravide, født og har opplevd store endringer. Jeg forstår at menn ønsker et sexliv, kanskje litt raskere enn kvinnen, men da må også de ofre litt. Du får ikke en happy kjæreste som ligger med deg når du vil hvis du samtidig skal være med på alt av pubrunder, fotballtreninger og sene kvelder på jobb. Det går ikke. Alle må ofre litt, sier Guttormsen.

GIKK I TERAPI: Iselin og Tom fant løsningen på sine problemer ved å gå i parterapi. Foto: Privat

Denne oppgaven får alle par

Både Ekkjestøl og Müller har lang erfaring med å forberede vordende og nybakte foreldre på hvordan den lille babyen vil påvirke forholdet deres.

Müller gir alle gravide kvinner en spesifikk oppgave før babyen blir født.

- Jeg ber alle gravide om å skrive ned hva de forventer av seg selv og partneren når det kommer til det seksuelle. Hva er sex for deg? Seksualitet er så mye mer enn bare samleie, for mange kan det være lurt å starte her med å snakke om dette, berøring, kosing og så videre. De ler ofte av det, men det er veldig viktig. På denne måten får de satt i gang tankene rundt det, samtidig som de får øving i å diskutere og snakke om det.

Ekkjestøl oppfordrer også til kommunikasjon og åpenhet, samtidig som hun understreker viktigheten av å finne tid til hverandre.

- Det siste rådet jeg gir dem før de reiser hjem fra sykehuset med babyen, er at de må ta vare på kjæresteforholdet sitt. Da er sjansen mindre for at de sitter på mitt kontor om noen år, sier Ekkjestøl.

- Og hvis de kommer på kontoret ditt om noen år, hvilket råd gir du dem da?

- Hvis det har gått mange år og sexlivet er nærmest fraværende, må de begynne helt basalt. Være nær hverandre, ta på hverandre og være intime. Jeg gir dem øvelser hvor de tar bort sexpresset, hvor de bare skal ligge inntil hverandre uten å ha sex. Da trenger de ofte hjelp til å finne tilbake til de gode følelsene.

Én ting er uansett sikkert, understreker sexologene: Tar man ikke tak, risikerer man forholdet.

- Det hjelper ikke å tenke at man skal begynne å snakke om det senere, etter man er ferdig i permisjon eller etter man har sovet litt mer. Da er det noe annet: Jobb, hektisk hverdag og andre ting som tar fokus. Det kommer alltid til å være et eller annet, så det er viktig å ha en åpen dialog om dette hele tiden, avslutter Müller.