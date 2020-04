Iskald pils? Dette enkle trikset kan hjelpe deg finne perfekt temperatur

Slik får du mest ut av ølet ditt, enten du er ute etter smak eller forfriskning.

Er du blant dem som elsker en iskald pils, eller jakter den perfekte temperaturen og gremmes av lunka øl? Da bør du lese videre.

For ifølge øl-sommelier og -ekspert hos Ringnes, Emma Bjørke Wellén, er det én ting som er alfa og omega om du faktisk skal nyte en øl: Temperaturen.

– Går du for en øl under tre grader så mister den veldig mye smak. Hvis du ønsker iskald øl, er det den forfriskende og leskende effekten du er ute etter, men da er det ikke smaksopplevelsen det går i, forteller Bjørke Wellén.

Som eksempel forteller hun at enkle, amerikanske øltyper som Bud Light og Coors gjerne serveres så lavt som 2,5 grad, fordi det ikke er så mye smak i den øl-typen.

På en varm sommerdag i Hellas har hun også drukket øl som har stått i fire minusgrader før servering.

– Når pilsen er for kald, får ikke de aromatiske forbindelsene i ølet utviklet seg slik de skal, som gjør at pilsen mister mye smak og aroma, sier Bjørke Wellén som likevel understreker at her er det smak og behag som råder.

Bra triks: Mindre glass er perfekt i varmen

Nettavisen-blogger og en av Norges fremste øl-eksperter, Sammy Myklebust, mener et godt tips kan være å porsjonere ølet.

– Enten kan du bestille mindre glass på bar, eller er du hjemme kan du helle i litt og litt i glasset, og la flaska eller boksen stå i kjøleskapet i mellomtiden. Da holder temperaturen seg best, forteller han.

Han mener størrelsen på glasset har mye å si for opplevelsen, spesielt i varmen.

– I varmere strøk som Spania og Hellas er det ikke uten grunn at de serverer øl i mindre glass, som 0,2. Blir glassene større så kommer den raskere i nærheten av kroppstemperatur enn riktig temperatur, humrer han.

Øl-sommelier Bjørke Wellén forteller at UV-strålene ute ikke bare påvirker oss mennesker, men også ølet.

– De fleste som har drukket utepils om i sommerhalvåret har nok opplevd å få solskader på ølen. Det som skjer da er at man får en litt funky lukt på det, men de fleste vil nok ikke merke det veldig på smaken, det er nok oftest oss som er spesielt opptatt av ølets smak, ler hun.

Dette er den ideelle temperaturen for ølet

Men hva er egentlig den ideelle temperaturen? Vel, det viser seg at bare en liten grad opp eller ned kan ha stor påvirkning.

– Den ideelle opplevelsen av en øl og det komplette smaksbildet finner du ved 4-5 grader, den samme temperaturen som kjøleskapet pleier å ha, forteller Bjørke Wellén.

Skal du imidlertid drikke øl til maten kan et par ekstra grader være bra.

– Drikker du en enkel pils til maten kan den holde rundt seks grader, men er det en type mer komplekst øl, som IPA eller blonde skal ha en litt høyere, rundt seks til ni grader, avhengig av øl-stil. Dette gir en mer kompleks og komplett smaksopplevelse, forteller hun.

Øl-ekspert Myklebust har en fin huskeregel for deg som ikke helt vet hvilken temperatur du bør ha på ølet.

– Først og fremst drikker du ølet på den temperaturen du liker. Er det en øl du ikke vet noe om kan du ta utgangspunkt i alkoholstyrken og servere den på den temperaturen, forteller Myklebust.

Han nevner også at bryggeriet ofte kommer med opplyser om temperatur og annet på etiketten.

–Jeg vil oppfordre folk til å ta favoritt-ølen sin og slå det opp når det er kaldt, for så å teste det opp mot hvordan det blir med høyere temperatur. Da kan du kjenne hvordan smaken endrer seg underveis og du finner ut hva du liker best selv, forteller Myklebust som understreker at det ikke er noen fasit – hver gane bestemmer for seg.

Slik får du perfekt temperatur

Så lang så godt, men likevel – hvordan i all verden kan man vite om øl-en holder riktig temperatur?

– Tar du ølet ut av et kjøleskap som holder fire grader, kan du drikke den umiddelbart. Skal du ha den til mat kan du la flaska eller boksen stå på benken i en liten halvtime, sier hun og minner om en viktig ting:

– Vent med å skjenke opp ølet i glasset, for blir ølet stående i glasset vil skumtoppen falle og da får du en dårligere opplevelse av ølet. Det blir tamt fordi skumtoppen bevarer friskheten i ølet, forteller Bjørke Wellén.

Slik unngår du å føle deg full i magen av øl

Er du blant dem som ofte føler deg full eller oppblåst i magen av øl, mener hun det er aller best å drikke øl fra glass.

– Drikker man fra flaske eller boks blir kullsyren sittende i boksen og frigjøres i magen. Hvis du heller øl over i glass vil kullsyren heller frigjøres i glasset og du slipper ubehaget, forklarer hun.

Glasset har også sitt å si for hvor lenge temperaturen vil holde seg på et god nivå. Tynne og høye glass som du holder hånden rundt kan fort påvirkes av kroppsvarme.

– Kort fortalt er et tykt glass med stett det som vil gjøre at ølet bevares kaldt så lenge som mulig, forteller hun og understreker at glasset man drikker av har mye å si for smaksopplevelsen.

Hastekjøler du øl i frysa? Dette er et bedre alternativ

Vi har alle vært der. Det er hast med å få drikken kald raskt, så vi kaster flaska i fryseren og håper på det beste. Men er det egentlig lurt?

– Det er absolutt en mulighet, men man må huske å stoppe i tide før ølet fryser, sier Bjørke Wellén og legger til:

– Jeg vil heller anbefale at du avkjøler ølet i kaldt vann med is i. Det er mye mer effektivt. Isbøtter er en god idé, hvis ikke kan du bare fylle vasken hjemme, råder hun.

