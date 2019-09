Ivanka Trump ville hedre Star Wars - det gikk helt feil

Fikk svar fra selveste Luke Skywalker.

Søndag delte Ivanka Trump et Star Wars-inspirert familiebilde på Twitter og fikk tilbakemelding fra selveste Mark Hamill - dog kanskje ikke helt den responsen hun ønsket seg.

På bildet står hun i en svart, lang kjole sammen med ektemannen Jared Kushner. Ved siden av dem står en av sønnene deres, mest sannsynlig Theodore (3), iført et «stormtrooper»-kostyme. Parets to andre barn, Arabella (8) og Joseph (5), sitter på gulvet og ser på broren.

«The Force is strong in my family,» skriver Donald Trumps eldste datter.

Det tok ikke lang tid før selveste Mark Hamill, som spilte Luke Skywalker, responderte på innlegget:

«You misspelled «Fraud». #GoForceYourself».

Mens noen lo av Hamills stikk til Ivanka Trump, var det andre som mente det var unødvendig å gå så hardt ut mot barn.

«Fint å angripe et barn,» skriver en ironisk.

«Skittent grep å angripe unge Star Wars-fans,» skriver en annen.

«Mr. Hamill. Et barn i et Star Wars-kostyme er ikke politisk. Folk må få lov til å like Star Wars. Så fint at du erter et barn. Klasse,» skriver en tredje.

En av Twitter-brukerne skriver at «hun prøver bare å ha en fin søndag med familien sin», men får da umiddelbart følgende svar:

«Hva med alle de barna som ikke får ha en fin søndag på grunn av hennes familie?»

«Glem foreldrene, denne gutten ruler,» skriver en.

Mark Hamill (68) er demokrat og har vært en uttalt Trump-motstander i mange år.

Etter Trump vant valget, uttalte Hamill at han var i «total fornektelse».

- Hvis du ser på hva vi har samlet sammen i regjeringen nå, så tenker jeg bare «yikes». Det er en gruppe veldig foraktelige mennesker, uttalte Hamill til The Daily Beast i 2017.