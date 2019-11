J. Lo-kjolen var dråpen: Versace saksøker Fashion Nova etter gjentatte kontroverser

Kjolen førte til søksmål - ser du hvorfor?

Jennifer Lopez visste det neppe, men hun skapte et stykke motehistorie da hun i 2000 hadde på seg den meget sexy Versace-kjolen på Grammy-utdelingen.

Jennifer Lopez fikk hakene til å falle da hun dukket opp i denne kjolen på Grammy-utdelingen i 2000. Foto: AFP PHOTO/VINCE BUCCI

Kjolen har aldri blitt glemt, og tidligere i år fikk verden en aldri så liten déjà vu av Lopez med kjolen.

Jennifer Lopez sjokkerte alle da hun dukket opp i den grønne drømmen av en Versace-kjole på catwalken. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Da stilte nemlig den skammelig spreke 50-åringen opp i den ikoniske kjolen i en oppdatert versjon - og eide catwalken på Versaces visning av vår-sommer 2020.

Kjolen var som originalen, men hadde blitt oppdatert og fått enda mindre stoff.

Den ble derfor en hit til Halloween, og blant annet hev Hollywood-fruen Lisa Rinna seg på bølgen, og kledde seg som J. Lo i 2000-tallsversjonen.

Les også: Vi Menn dropper Vi Menn-piken

Kopiert av billigmerke

Nå får kjolen oppmerksomhet på ny, men denne gang er det ikke J. Lo som står for gildet.

Versace har nå sett seg trøtt på å gjentatte ganger oppleve at de blir kopiert, og denne gang er det merket Fashion Nova som får svi. Versace har nemlig levert inn et fyldig søksmål mot klesnettstedet.

Om du har hørt om Fashion Nova, er det stor sannsynlighet for at du har sett et av deres plagg som spons på en mer eller mindre kjent Instagram-influencer og -modeller.

Nettbutikken, som startet i 2006, ligger på et moderat prisnivå, og med et så høyt produksjonsnivå er det ikke uvanlig at man finner klær der som kan ligne på designklær til en helt annen prislapp.

Les også Katie Holmes hylles for å vise frem strekkmerker

Ønsker alle inntekter av Versace-kopier

Det er denne praksisen Versace nå har fått nok av, ifølge TMZ.

I søksmålet mot Fashion Nova betegner Versace blant annet nettbutikken som en aktør som belager seg på rask produksjon av billige kopier, såkalt fast fashion.

Denne Versace-kopien fra Fashion Nova ble dråpen for motegiganten. Foto: Fashion Nova

Versace ønsker med søksmålet å få alle inntekter Fashion Nova har fått av å lage Versace-kopier, og å stoppe fremtidige kopier av Versaces tøy.

Luksusmerket opplyser også at de tidligere har sendt en advarsel til klesnettstedet, men at de ikke lenger kunne være vitne til det de mener er gjentatte brudd og en fullstendig spesialisering på kopiering av designvarer.