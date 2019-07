J. Lo stoppet konsert for å feire bursdagen til kjæresten

I mars ble det kjent at sangstjernen og skuespilleren Jennifer Lopez (50) og kjæresten gjennom to år, baseballspilleren Alex Rodriguez (44), har forlovet seg.

Noen uker senere sprakk imidlertid romansebobla da Rodriguez' tidligere lagkamerat José Canseco (54), gikk ut på Twitter og anklaget ham for å ha vært utro med ekskona hans, Jessica Canseco (46). Senere kom også påstandene om at Lopez og Rodriguez skulle utsette bryllupet.

Om det er hold i ryktene eller ei, ser det imidlertid ut til at Lopez gjør alt hun kan for vise sin kjærlighet overfor sin forlovede.

Fredag kveld stoppet hun sin egen konsert i Miami for å hylle Rodriguez med kake fra scenen.

Tok med forloveden opp på scenen

Ifølge TMZ var det en konsert på American Airlines Arena under turneen «It's My Party: The Live Celebration» at hun satte alt på pause.

Opp på scenen tok hun opp forloveden og barna deres til en gedigen bursdagskake og bursdagssang fra publikum.

På Instagram har sangstjernen delt øyeblikket i en videosnutt.

- Feirer deg i dag og hver eneste dag, min kjære. Du er noe helt spesielt, min orkan og min ro i stormen. Takk for at du er lyspunktet i livet mitt. Ønsker deg den beste bursdagen noensinne. Gratulerer med dagen, skriver Lopez på Instagram.

Kake til over 20.000

Ifølge TMZ var det ingen hvilken som helst kake Jennifer Lopez overrasket forloveden med.

I Swarovski-krystaller var navnet skrevet med store bokstaver over kaken, pyntet med en spiselig baseballtrøye, balltre og ball. Ifølge nettstedet skal kaken ha kostet rundt 3000 dollar, noe som tilsvarer over 26.000 norske kroner.

Tidligere denne måneden var det Rodriguez som arrangerte bursdagsfeiring for Lopez som fylte 40 år den 24. juli. Heller ikke den feiringen så tilsynelatende ut til å gå rolig for seg. På Instagram har Lopez delt en rekke bilder av det kjæresten stelte i stand.

Stresser ikke med bryllup

Som nevnt ble det kjent tidligere i år at det forelskede paret har planer om å utsette bryllupet.

I et intervju i TV-programmet «Elvis Duran and the Morning Show», gjengitt av svenske Hänt, fortalte nemlig Lopez at bryllupet er lagt på is foreløpig.

På spørsmål om hun kommer til å planlegge bryllupet selv, eller om hun har leid inn en bryllupsplanlegger, svarte popstjernen følgende:

- Vi er ikke der enda. Vi har akkurat forlovet oss. Vi har ikke pratet så mye om det enda, og ingenting er skrevet i sten.

Ikke tid til hverandre

Ifølge Lopez har duoen heller ikke hatt mulighet til å snakke om bryllupsdetaljer, da de begge har svært mye på agendaen om dagen.

- Vi har så mye å gjøre dette året. Alex har akkurat startet med innspillingen av «Sunday Night baseball» og reiser konstant. Selv er jeg i gang med en ny film, og så skal jeg på turné. Bare det å få tid til å se hverandre er vanskelig, sa hun.

Om utsettelsen av bryllupsplanene har noe med de seneste ryktene om at Rodriguez skal ha vært utro å gjøre, svarer ikke Lopez på.