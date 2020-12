«Jackass»-duo sendt til sykehus under innspillingen av ny film

«Jackass 4»-innspillingen er i gang, med alt det fører med seg.

Det er 10 år siden fans sist kunne se Jackass-gjengen på lerretet, men nå er de i gang med innspillingen av en ny film.

Konseptet, som i stor grad går ut på at gjengen gjør ekstreme stunts som er absurde og latterlige, har ført til at gjengen har skadet seg selv og vennene sine i over to tiår.

Ifølge ScreenRant har covid-19 har allerede ført til en del forsinkelser for innspillingen, og det ble ikke bedre da de endelig fikk satt i gang.

Allerede på dag to skal et par av de største stjernene, Johnny Knoxville og Steve-O, blitt sendt til sykehus, ifølge amerikanske medier. De to skal ikke ha blitt alvorlig skadet i det som et annet medlem av gjengen, Bam Margera, beskriver som en hendelse der duoen skal ha «hoppet på en tredemølle i full fart mens de bar på korpsutstyr».

En tuba skal ha vært inne i bildet.

Margera kom med annonseringen i en video, der han selv sitter på en klinikk, og forklarer at han skal ta en urinprøve.

Den fjerde filmen i serien, som opprinnelig skulle komme i mars 2021, har nå fått premieredato 2. juli 2021 som et resultat av koronapandemien. Det er foreløpig ingenting som tyder på at korpsulykken vil føre til en ny utsettelse.

