Jada Pinkett Smith innrømmer affære

Jada Pinkett Smith innrømmer, i sitt eget program, å ha hatt et forhold til en annen mann, mens hun var gift med Will Smith.

I sitt Facebook-talkshow, «Red Table Talk» har Jada Pinket Smith hatt mange dype og vanskelige samtaler med andre kjendiser. Nå har hun valgt å ta seg selv til «det røde bordet», og snakke åpent med mannen, Will Smith, om en periode for fire år siden da alt ikke skal ha vært rosenrødt mellom de to.

Det har nemlig verset rykter om utroskap fra Pinkett Smith sin side, og nylig skal R&B-sangeren, August Alsina, ha fortalt i et intervju at han og Pinket Smith hadde et forhold.

Under praten med ektemannen, som ble sluppet på Facebook fredag kveld, åpner Pinket Smith seg om ryktene.

- Vill føle meg bra

I utgangspunktet skal forholdet mellom Alsina og Pinkett Smith ha handlet om at han var syk og trengte hjelp. Samtidig hadde ekteparet det vanskelig.

- Jeg var klar for å gå fra deg, forteller Will Smith.

Paret skal ha valgt å ta en pause fra hverandre.

- Hva gjorde du da, Jada, spør Will Smith, før Jada Pinket Smith innrømmer at forholdet til Alsina hadde beveget seg i en annen retning.

- Jeg ville bare føle meg bra. Det hadde vært så lenge siden jeg hadde følt meg bra, sier hun blant annet i episoden.

Paret påpeker at det er flere år siden dette skjedde, og at de nå kan snakke om det slik de gjør i episoden, fordi de allerede har jobbet seg gjennom det.

Åpen

Jada Pinkett Smith er ikke kjent for å legge lokk på ting, og har tidligere fortalt om både pornoavhengighet og sexlivet.

Hun har også tidligere vært åpen om at det har skjedd svik i forholdet mellom henne og skuespilleren.

- Jeg blir ofte spurt om det, «er det utroskap i ekteskapet med Will?». Og da svarer jeg «nei, men det har vært verre svik enn jeg noen gang kunne forestille i forhold til utroskap, har hun sagt i et klipp fra People Magazine, der hun skal ha snakket med samlivsterapeut Esther Perel.

Will Smith og Jada Pinkett Smith har ifølge Seher.no vært sammen i over 20 år. De to giftet seg i 1997.

