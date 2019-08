Jada Pinkett Smith mener kvinner bør snakke mer om sex: - Det er fortsatt tabubelagt

Jada Pinkett Smith er lei av at folk ser sjokkerte ut så snart hun åpner seg om sexlivet sitt.

I 2019 liker vi å tro at kvinner og menn har det samme forholdet til sex og seksualitet, men mye tyder på at det er bare ønsketenkning.

Da Nettavisen intervjuet unge om deres forhold til sex, fikk vi i alle fall avkreftet ideen. De fortalte at hvis man er jente, så snakkes det mye om «hva man har gjort» og mente at det fremdeles er slik at jenter som har hatt mange sexpartnere, fort får «horestempelet».

Skuespiller Jada Pinkett Smith skapte overskrifter da hun i vår var åpen om sitt forhold til porno.

I Facebook-programmet hennes, «Red Table Talk», har de diskutert en rekke kontroversielle tema. Det er likevel ett tema Pinkett selv mener kvinner bør snakke mer, oftere og mer åpent om:

Sex.

- Sex er fortsatt det tema som er mest tabubelagt å snakke om, også for kvinner, sier Pinkett Smith i et intervju med Stylist.

Sjokkert over reaksjonene

Pinkett Smith forteller at hun liker å snakke om sex, litt for å fremprovosere det sjokkerte ansiktsuttrykket hun ofte ser hos de som hører på.

- Det er ikke vanskelig for meg å snakke om, men det er interessant å se folks reaksjoner. Selv i pressen er det litt sånn «TMI» («too much information», journ.anm).

- Det er liksom helt greit å høre på rappere som snakker om alt slags tull, men hvis en kvinne prøver å snakke om seksualiteten sin på en sunn måte, så er det plutselig for mye informasjon?

Når kvinner snakker om sex, kan det altså virke som om det skal lite til før folk føler det blir for mye. Selv tips til hvordan man holder kroppen sunn, kan oppleves som «oversharing» for enkelte, mener skuespilleren, som har vært gift med Will Smith i 22 år.

- Da vi snakket om vaginal plastikk, så var folk sånn «HVA ER DET SOM SKJER?» Jeg tenkte bare «kødder dere med meg?» Du kan høre på menn som snakker om kvinner på en respektløs måte eller snakke om kvinner i voldelige sammenhenger når det kommer til sex, men hvis man sier vagina så er det sånn «æsj?» Som om p-ordet er mer passende enn vagina-ordet? Det er fascinerende for meg.

GIFT: Will Smith og Jada Pinkett Smith har vært gift i over 20 år. Foto: Kevin Winter (Getty Images)

Kvinner som «shamer» andre kvinner

Jentene Nettavisen intervjuet om unges holdninger til sex og dating, fortalte at de opplever press og stygge kommentarer, men at det egentlig er jentene som er verst.

- Jenter er fæle mot hverandre, sa en av jentene til Nettavisen.

Pinkett Smith forteller at hun også reagerer på måten kvinner behandler hverandre på.

- Vi kvinner må gjøre en bedre jobb når det kommer til å være ærlige. Slutt å «shame» hverandre, skjønner du? Omfavn i stedet hverandre i denne reisen som kalles livet som kvinne, sier skuespilleren.