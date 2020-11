Jaden Smith får internett til å rase med «tonedøvt» Halloween-kostyme

– Følelsesløst å kle seg ut på denne måten, skriver en Twitter-bruker.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Supermodellen Kendall Jenner (25) har fått mye kritikk i sosiale medier de siste dagene, etter at hun i helgen arrangerte en stor Halloween-fest for å feire bursdagen sin.

Jenners mor, Kris Jenner (64), gikk mandag ut og forsvarte datterens fest, og fortalte blant annet at alle gjestene ble koronatestet og måtte vise til et negativt resultat før de fikk slippe inn i festlokalet. Om lag 100 gjester var tilstede på bursdagsfesten, som ble arrangert på et hotell i Hollywood.

BURSDAG: Kendall Jenner feiret 25-årsdagen sin med en Halloween-fest i helgen. Foto: Skjermdump fra Instagram (@kendalljenner)

I radioprogrammet «Radio Andy» sa Kris Jenner følgende:

– Vi lever livene våre, og prøver å være bra mennesker. Vi må takle at mennesker har ulike meninger, og alt vi kan gjøre er å leve vårt beste liv på den beste måten vi kan, være ansvarsfulle og gjøre de riktige tingene. Og det er det vi gjør.

Til tross for at Kardashian/Jenner-klanen hevder de har gjort alt rett, er det mye kritikk å finne i sosiale medier etter festen. En av gjestene, kjendissønnen Jaden Smith (22), er imidlertid den som trolig har fått hardest medfart av fansen.

Kledde seg ut med oksygenmaske

Smith ble nemlig avbildet på festen med en oksygenmaske, noe flere finner upassende.

På Twitter raser fansen. Det skriver blant andre Fox News.

«Jaden Smith kledde seg ut som en koronapasient på Halloween. I tillegg til å delta på Kendall Jenners fest, gjør han narr av situasjonen. Moren og tanten min har astma, og de har blitt hastet til sykehuset med oksygenmasker opptil flere ganger. Jeg er mer enn kvalm», lyder en av reaksjonene.

«Hvorfor er det ingen som henger ut Jaden Smith for å være en absolutt idiot som tenker det er søtt å bruke en oksygenmaske som kostyme? Under en pandemi der 1,2 millioner mennesker verden over har dødd av et virus som rammer luftveiene. Dette er så tonedøvt», skriver en annen.

«Det er bare noe så umenneskelig over Jaden Smith som har på seg en oksygenmaske som kostyme», skriver en tredje.

Smith selv har ikke kommentert kritikken direkte, men mandag delte han et bilde fra filmen «Tenet» på Instagram, der hovedrolleinnehaver John David Washington (36) har på seg en oksygenmaske. I kommentarfeltet tolker flere dette som en forklaring på kostymet, men enkelte synes likevel det er svært upassende nettopp grunnet koronapandemien.

«Mange sier det er en Tenet-maske. Jeg vet ikke om det er sant. Uansett er det følelsesløst å kle seg ut på denne måten mens vi er midt i en global pandemi», skriver en på Twitter.

– Ikke tiltrukket av 70-åringer

Også Kendall Jenners far, Caitlyn Jenner (71), var til stede ved 25-årsfeiringen i Hollywood.

Jenner har siden hun sto frem som transseksuell, og startet prosessen med å gå fra mann til kvinne i 2015, stått for flere overskrifter verden over, og blant annet har det vært mye snakk om 71-åringens unge samboer, Sophia Hutchins (22).

VENNER: Sophia Hutchins og Caitlyn Jenners forhold har forvirret mange, spesielt med tanke på at førstnevnte bodde hos Jenner. Nå forklarer Hutchins at det aldri har vært - og aldri vil bli - noe mer mellom dem. Foto: Evan Agostini (AP via NTB)

Lenge var fansen forvirret over hva forholdet deres egentlig var, ettersom det var mye frem og tilbake med spørsmål om de var kjærester eller ikke. Det er de imidlertid ikke, og da Hutchins gjestet podkasten «Behind the Velvet Rope» nylig, fortalte 22-åringen hvorfor det aldri vil bli noe mellom dem.

Blant annet forteller Hutchins at det aldri har vært noen fysisk tiltrekning mellom dem.

– Vi er venner, men ikke mer enn venner. Vi er veldig gode venner. Forholdet vårt har aldri vært seksuelt, forteller hun.

– Caitlyn er som en forelder for meg. Hun har møtt alle guttene jeg har datet. Men jeg er ikke tiltrukket av kvinner, eller 70-åringer, for den saks skyld, legger 22-åringen til.

