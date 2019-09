Jahn Teigen om de tøffe årene: – Gikk i kjelleren

Artisten åpenhjertig om sine tøffeste slag.

Det er i forbindelse med et større intervju i tirsdagens utgave av Se og Hør, at den folkekjære artisten forteller om sorgen.

Det skjer i forbindelse med den fargerike artistens 70-årsdag, hvor han ser tilbake på en karriere med mange opp- og nedturer.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE DEM: Prima Vera presenterer sin nye plate, "De gærne har det godt" i 1982. F.v.: Tom Mathisen, Herodes Falsk og Jahn Teigen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB / SCANPIX

Da karrieren var på høyden døde nemlig moren Esther, storebroren Viggo og fetteren Ove med få års mellomrom. Jahn opplevde dermed å føle seg veldig alene. Moren var 91 år da hun døde.

Tapet av musiker-kompisen ble overveldende

– Siden pappa døde allerede i 1993, var det plutselig bare meg igjen av den lille familien vår. Det ble voldsomt. Og da Lage plutselig døde - jeg visste ikke at han ble syk en gang - gikk jeg rett og slett i kjelleren. Da jeg kom ut av tunnelen var det like mørkt, sier han til bladet.

TUNGT: Lage Fosheim (t.v.) er best kjent fra The Monroes med Eivind Rølles. For Jahn Teigen var han en uvurderlig venn og han tok det svært tungt da Lage døde etter en tids sykdom. Her på scenen i 2005. Foto: Morten F. Holm / SCANPIX

Lage Fosheim, Teigens kompis og kollega, døde i 2013 - 55 år gammel. De to hadde et sterkt vennskap ettersom Lage jobbet som manager for Teigen. Han var for de fleste kjent som den ene delen av duoen «The Monroes».

– Du vinner den ene kampen 10-0, så taper du den neste 0-20. Det er en berg-og-dal-bane, jeg fikk meg en smell både fysisk og psykisk, forteller han videre.

Teigen tok som følge av smellen et skikkelig grep og kuttet ut røyken.

Trakk seg fra rampelyset

Tilbake i 2006 valgte Teigen å trekke seg markant tilbake, og vekk fra rampelyset, i den grad det går når man er Jahn Teigen.

TIDENES KJENDISPAR: Jahn Teigen og Anita Skorgan i 1985. Foto: NTB scanpix

Den gang flyttet han til Sverige, og i dag bor fortsatt den vordende 70-åringen i nabolandet, nærmere bestemt på «Klockaregården» i Ingelstorp, sør i Sverige.

Han har siden blitt hyllet blant annet med innlemmelse i Rockheim Hall of Fame og TV Norge-serien «En hyllest til Jahn Teigen».

27. september fyller «Optimist»-sangeren det jevne tallet. Dagen skal han tilbringe alene på gården sin i Sverige.

I intervjuet forteller han at tiden hans i disse dager går med til å lage ny musikk.

Som stolt bestefar er det dog alltid tid til leke med barnebarnet Josef, når anledningen byr seg. Josef er sønnen til datteren Sara, som han har fra ekteskapet med Anita Skorgan.

STOLT ØYEBLIKK: Jahn Teigen og kona Anita Skorgan poserer stolt med datteren Sara Skorgan Teigen, utenfor Ullevål sykehus i Oslo 31. august 1984. Foto: Per Løchen / SCANPIX

Forholdet mellom Teigen og Skorgan skapte vanvittige bølger på 80-tallet, ettersom de var blant Norges aller største artister. Paret skilte lag i 1987, men i dag forteller Jahn at han og Anita fortsatt er bestevenner.

Trykket til det norske folks hjerter

Jahn Teigen har hatt en innholdsrik karriere, først i trioen Prima Vera, og deretter som sanger.

Selv om han deltok i Eurovision Song Contest og fikk hard medfart av det internasjonale publikummet (null poeng for «Mil etter mil» har det vært snakk om i generasjoner etterpå). Nordmennene har likevel trykket sanger som «Mil etter mil», «Bli bra igjen», «Min første kjærlighet» og «Optimist» til sine hjerter, og Jahn Teigen likeså.

UTNEVNT TIL RIDDER AV 1. KLASSE: Jahn Teigen ble overrekt utmerkelsen Ridder av 1. Klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden på Oseberg kulturhus i hjembyen Tønsberg i 2010. Foto: Trond Reidar Teigen / SCANPIX

Teigen har mottatt Spellemanns hederspris både i 1983 og 2009, samt at kongen i 2010 utnevnte ham til Ridder 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden for hans innsats som musiker og artist.

– Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Teigens betydningsfulle innsats innen norsk populærmusikk og hans sjenerøsitet overfor andre artister og medmennesker, skrev Kongehuset i kunngjøringen.

Den gang fant feiringen sted i Tønsberg, Jahn Teigens hjemby.