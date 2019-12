Jakob Drøpping Andersen (21) lever av å fikse fest i Los Angeles: - Det er sykt hvordan Hollywood går rundt

Forskjellsbehandling og enorm pengebruk er bare noe av det nordlendingen har opplevd i jobben som promotør i storbyen. Han har også flere historier å fortelle om store kjendiser.

LOS ANGELES (Nettavisen): Allerede før han var i lovlig drikkealder i USA, hadde Jakob Drøpping Andersen (21) etablert seg som promotør i Los Angeles.

Det er ingen overdrivelse å si at utelivet i storbyen er veldig forskjellig fra Norge, spesielt når det gjelder de mest kjente nattklubbene.

Mens jenter kommer gratis inn og ofte får alt dekket, må menn gjerne betale i dyre dommer for inngang og drikke. Summene som brukes på utestedene kan bli vanvittige, og det er ikke uvanlig å se en kjendis eller to.

Norske Jakob Drøpping Andersen befinner seg midt i galskapen, og han har opplevd mye i løpet av sine to år i bransjen.

21-åringen har jobbet på flere av de mest populære nattklubbene i Los Angeles. Han har sett ville summer blitt brukt på utesteder og har kommet tett inn på flere stjerner.

- Jeg vet ikke om jeg kommer på noen store kjendiser jeg ikke har sett ennå, eller hilst på, sier 21-åringen til Nettavisen.

- Jentene får alt gratis

Som promotør har Jakob Drøpping Andersen blant annet som arbeidsoppgave å fylle utestedet med folk, og aller helst jenter.

Nordmannen jobber som regel onsdag, torsdag, fredag og lørdag, på faste utesteder for hver kveld. Ofte blir det arrangert en middag før man drar videre til nattklubben, der Andersen disponerer et bord.

- Si at jeg har seks jenter på middag, så kommer det kanskje ti jenter som bare skal være på klubben. Da har jeg femten-seksten jenter på klubben, og da får jeg nesten så mange flasker jeg vil, forteller 21-åringen.

- Jeg kan velge om jeg vil ha champagne, vodka, tequila, egentlig hva som helst. Så jeg bare sørger for at alle har drikke konstant og at det alltid er god stemning på bordet, legger han til. Selv velger han som oftest å ikke drikke alkohol når han jobber.

Andersen må som regel betale for middagen, men på grunn av samarbeid med nattklubbene, betaler han ikke mye – ofte rundt 100 kroner per hode. Jentene han tar med må hverken betale for middagen eller for alkohol på utestedet.

- De får alt gratis, sier 21-åringen.

Betaler over 15.000 for bord

For menn som skal inn på nattklubbene, er historien en annen. En guttegjeng på for eksempel fire stykker har omtrent ingen sjanse til å komme inn uten å forplikte seg til å bruke en viss sum.

Valget er ofte enten å kjøpe et bord eller at hver person må bruke minst 100 dollar, over 900 kroner, i baren. Et bord på en populær klubb koster minst 1500 dollar pluss tips og avgifter, noe som gjør at man i det minste må ut med godt over 15.000 kroner.

Det skal nevnes at man får drikke for summen man betaler for et bord, men for nordmenn kan det være vanskelig å forstå at det er så stor forskjell på hva jenter og gutter må betale.

Også i andre storbyer er dette tilfellet. I for eksempel Las Vegas kan man ofte kjøpe billetter til utestedene, og da er det gjerne over dobbelt så dyrt for menn.

- Jeg slet også med å forstå det i begynnelsen. Du slipper inn som gutt, men du må betale for det. Det er sånn hele systemet er her, innrømmer Jakob Drøpping Andersen.

- De vil bare ha masse damer på klubben. For det gjør igjen at de som faktisk betaler for drikke … jo flere jenter, jo bedre stemning, jo mer kjøper de. I grunn er det så enkelt. Det er Los Angeles, det er Hollywood. Klubben blir full uansett, forklarer promotøren.

Det er ikke sånn på alle utesteder i Los Angeles. På barer og på de mindre kjente nattklubbene er det forhold man kjenner igjen fra Norge. Det er spesielt på de populære utestedene i Hollywood at man finner et slikt opplegg.

- Det er sykt hvordan det fungerer, hvordan Hollywood går rundt. For hvis du ser på Hollywood generelt, så er det en ganske skitten del av Los Angeles. Men hvis du går inn på en nattklubb, så er det en helt ny verden. Hollywood-klubbene har blitt en greie, fortsetter Andersen.

Godkjente jentene: - Sykt

Det er imidlertid ikke bare lett å være jente i utelivet i storbyen. Det er ikke til å legge skjul på at utseendet spiller en rolle i Los Angeles, noe Jakob Drøpping Andersen har sett med egne øyne.

Den første tiden han var i storbyen, hadde noen klubber en egen person som godkjente utseendet til jentene som ville inn på stedet.

- Om du var litt for stor, ikke pent nok kledd eller bare ikke hadde høye hæler, så fikk du ikke komme inn. Det er sykt. Jeg fikk sjokk da jeg kom hit, forteller nordmannen.

- Det er forferdelig at det er sånn. Men det har blitt bedre nå enn det var for et par år siden. Det blir lettere og lettere. Jeg tror de har fått ganske mye kjeft for det opp gjennom årene, for det er drøyt.

Strategi fungerte

Det er tilfeldig at Andersen endte opp som promotør. Han er opprinnelig fra Hemnes i Nordland, og valgte å studere på Santa Monica College da han var ferdig på Oppdal skigymnas.

Én uke etter han flyttet, fikk han en melding fra en fyr som nettopp hadde flyttet til Los Angeles fra New York. Det viste seg at denne mannen var en promotør, og han lurte på om Andersen hadde lyst til å bli med og feste i Hollywood.

TILFELDIGHET: En Facebook-melding førte til jobben som promotør for Jakob Drøpping Andersen. Foto: Harald Fjelddalen (Mediehuset Nettavisen)

Andersen vet ikke hvorfor akkurat han fikk meldingen, men ble med. Han var bare 19 år på den tiden, og ettersom man i California ikke har lov til å drikke før man er 21, var han egentlig ikke gammel nok til å komme inn på nattklubben. Etter litt fram og tilbake klarte han likevel å snakke seg inn.

- Da gikk jeg og pratet med alle som jobbet der, så de skulle kjenne meg igjen til neste gang. Jeg godsnakket med alle, og mot slutten av kvelden sa jeg: «Vi sees neste uke».

Strategien fungerte, og etter hvert begynte han jevnlig å hjelpe fyren som hadde sendt melding, med å promotere. Først fikk ikke Andersen betalt, men etter hvert fikk han tilbud om å ha det som jobb.

To år etter den første byturen har Andersen blitt godt etablert som promotør. Han får nå som regel melding fra jenter og andre som har lyst til å bli med middager og utesteder.

21-åringen forteller at han får betalt minst en fastpris som ligger på rundt 300-350 dollar hver kveld, altså rundt 3000 kroner. Lønna kan imidlertid bli enda høyere, og noen ganger oppstår det spesielle anledninger.

I sommer ble for eksempel Andersen med en klient til en luksuseiendom i Palm Springs en helg.

Da tok 21-åringen med seg ti jenter til eiendommen som hadde egen stab på omtrent 20-30 personer. Søndag ble de flydd i privatfly tilbake til Los Angeles.

- Du må bare flire av at du får betalt for det. Det er helt sinnssykt, sier han med et smil.

PRIVATFLY: Dette var transportmiddelet da Jakob Drøpping Andersen ble med en klient til en eiendom i Palm Springs Foto: Privat

En av jentene som var med på turen, var Andersens samboer. Nordmannen forteller at det ikke alltid er lett for kjæresten at han har det yrket, ettersom jobben gjør at Andersen nesten hele tiden er omringet av modeller og andre jenter.

- Vi har vært samboere i ett år. Hun var en av de jentene som dro på byen med en promotør, så hun vet hvordan det fungerer, sier Andersen.

- Men det er klart, vi har hatt en del samtaler, spesielt i begynnelsen. Hun vet at jeg aldri har gjort noe og aldri skal gjøre noe, så hun er ikke stresset over det, men hun liker bare ikke å se det. Så hun er ikke så ofte med ut lenger, forteller han.

PAR: Jakob Drøpping Andersen sammen med sin svenske kjæreste. Foto: Privat

Inviteres: «Ta med deg jentene dine»

Kjendiser er også en del av hverdagen når man jobber på de mest populære nattklubbene i Los Angeles. Både nye og etablerte stjerner er stadig ute på byen, og Jakob Drøpping Andersen sier han har kommet tett på de fleste.

- Jeg tror jeg har sett alle, forteller 21-åringen, og nevner blant andre stjerner som Leonardo DiCaprio, Justin Bieber og The Weeknd.

- Jeg har vært hjemme hos de fleste av dem også, på fest, hevder Andersen, og forteller at det ofte handler om en bassengfest eller etterfest etter at nattklubbene stenger, som i Los Angeles er klokken 02.

- Da blir jeg ofte invitert. Jeg får beskjed: «Ta med deg jentene dine, her er adressen».

Det er nemlig i kraft av sin stilling som etablert promotør at Andersen har fått den unike tilgangen.

- Nå kjenner jeg alle managere og de viktigste som jobber på klubbene, så hvis det kommer en større kjendis som jeg ikke har møtt før, så kommer managerne alltid bort og sier: «Kom, du må hilse». Så jeg får alltid hilst på alle, og har blitt et kjent fjes, forteller nordmannen.

Andersen har dermed fått oppleve stjernene på en annerledes måte, og han forteller at de fleste overrasker positivt.

- Ja, det er ikke så mange gutter som er i den stillingen jeg er i. Og jentene driter dem i. Det er jenter overalt, så det er ikke så nøye. Men jeg har som oftest mulighet til å sitte ned og virkelig snakke med dem, og da overrasker egentlig alle positivt, sier han.

21-åringen forteller blant annet om en gang han møtte en kjent artist på toalettet på et utested. De kom i kontakt og hadde en hyggelig prat i noen minutter. Da artisten gikk ut igjen, var det noen andre som ville snakke med ham, men da ble de dyttet vekk av artistens livvakter.

- Jeg skjønner at de kan virke ganske overlegne. Men jeg kan forstå det, de har folk rundt seg hele tiden. Det er støy, så de bare soner ut. Men med en gang man har mulighet til å være nærme dem, så er de helt greie og jordnære.

Superstjerner betaler ikke

Mange kjendiser legger ned titalls tusen dollar på nattklubber når de er der, men Jakob Drøpping Andersen forteller at det er visse som slipper unna regningen.

- De virkelig største kjendisene betaler ikke på klubben, sier promotøren og nevner Beyonce, Leonardo DiCaprio og Justin Bieber som eksempler på disse.

- Det er så mye penger for klubben bare at de er der. Så om de ikke får inn 10.000 dollar (over 90.000 kroner, red. anm.) fra det bordet den kvelden, så gjør det ingenting, sier Andersen og ler.

- Det høres helt sykt ut, for det er veldig mye penger. Men det gjør at klubben får inn 20.000 dollar uka etter fordi folk har hørt at Beyonce var der forrige helg. Da vil alle dit, forklarer han.

- Kastet 20.000 i lufta

Nordmannen forteller at det bare er de største superstjernene som får den behandlingen. De aller fleste må betale, og det er mange som bruker enorme summer på en bytur. Flere vil vise fram at de har penger, og Andersen bekrefter at Hollywood-klubbene er se og bli sett-steder.

- Ja, hundre prosent. Spesielt for de nyrike artistene. En kveld var det en som hadde med seg 20.000 dollar i kontanter, som de kastet rundt på klubben. De kastet 20.000 dollar i lufta, i tillegg til å bruke 10.000 på drikke, sier Andersen og rister på hodet.

Noe av det mest spesielle den norske promotøren har opplevd når det gjelder pengebruk, var en gang da en mann dukket opp på bakrommet da Andersen var der for å hente en flaske til sitt bord.

- Ingen visste hvem han var. Det var ikke en kjendis, bare en veldig rik fyr, tydeligvis, forteller 21-åringen.

Mannen spurte etter en meny og skal ha valgt ut en champagne som ifølge Andersen kostet omtrent 10.000 dollar per flaske.

- Så sa han: «Alle bordene på klubben skal få en flaske av denne champagnen». Og det er omtrent 18 bord på den klubben, forteller Andersen, noe som gjør at regningen vil ha passert to millioner kroner.

Andersen forteller at dette vakte oppstandelse på bakrommet. De øverste sjefene på klubben ble tilkalt, og mannen ble spurt flere ganger om han var sikker. Han skal imidlertid ha stått på sitt, og var fast bestemt på at det skulle være god stemning på nattklubben.

- Han bestilte og betalte. Så dro han hjem, før flaskene kom ut, forteller Andersen og fortsetter:

- Han bare gikk. Han hadde svidd av flere millioner, og så ikke at flaskene ble båret ut engang. Da har du bare for mye penger å bruke.

Blir værende

Jakob Drøpping Andersen ble ferdig med studiene på Santa Monica College i sommer. Han er imidlertid ikke ferdig i Los Angeles. Planen er å jobbe i et firma som driver med utleie av leiligheter til studenter, men han har ikke planer om å gi seg med promotørjobben.

- Det er jo dager der jeg ikke har så lyst til å stå til klokka to med full fest. Det er slitsomt, men det blir nok en periode til, sier Andersen og legger til at nettverksbygging er mye av grunnen til at han vil fortsette.

- Å treffe mennesker er det beste med det. Å kjenne folk har alt å si, spesielt i Los Angeles. Det går bedre og bedre, så det er litt vanskelig å stoppe nå, sier 21-åringen.