Jakten-Inger vraket Simen (29) på TV - nå har de blitt sammen likevel

Simen Kummeneje gråt på TV da han ble vraket av Inger Lund i det som beskrives som Jakten på kjærlighetens såreste øyeblikk noensinne. Nå har han og Inger blitt et par.

(Gudbrandsdølen Dagningen): Til GD fortalte Simen Kummeneje i begynnelsen av november at han hadde kontakt med Inger, men at han var singel og på jakt etter en dame - gjerne en fra Lillehammer.

Inger, som valgte en av de andre frierne, Gjermund Lien Dahl (27), sier til TV2 at hun føler at hun passer bedre sammen med Simen enn med Gjermund, og at hun kjente raskt på de rette følelsene etter at hun hadde gjenopptatt kontakten med Simen.

- Jeg liker «oss»

– Vi har god kjemi og kommuniserer bra. Jeg gleder meg til at vi kan gjøre ting sammen offentlig. Vi skal feire jul hver for oss, men ses nok i romjulen, sier Inger til TV2.

Det var ifølge TV2 Inger som tok kontakt med Simen en måned etter at hun hadde gjort det slutt med Gjermund. Simen trives han godt sammen med Jakten-bonden, men det har tatt tid å bearbeide følelsene.

– Vi har det fint og jeg liker «oss». Vi tar det ganske rolig, finner ut av følelser og tar det steg for steg. Neste steg blir vel å møte noen venner og faktisk være kjærester utenfor husets fire vegger. Det gleder jeg meg til, sier Simen til TV 2.

Simen ble forelsket i Inger og var åpen om det på TV. Foto: Skjermdump fra TV2s Jakten på kjærligheten.





- Vi har kontakt, sa Simen til GD i november

Har du kommer over henne? spurte GD Simen i november.

– Det går egentlig veldig fint nå. Jeg er på en måte litt ferdig og har kommet over henne. Vi har litt kontakt, sånne vanlige oppdateringer og vi er ikke uvenner. Men det er en veldig rar situasjon, for de følelsene var ekte, de, sa Simen da.

Nå har han altså fått dama han ble så forelska i.

GD har ikke lykkes å komme i kontakt med Simen mandag kveld da TV2 fortalte nyheten om de lykkelige paret.

