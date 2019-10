Jakten på kjærligheten: André Johansen tar til tårene når Miriam Sandvik trekker seg

Gårdsidyllen slår sprekker når Miriam Sandvik må reise hjem.

De utvalgte frierne har akkurat flyttet inn på gården til bøndene, og er klare for å bli bedre kjent.

Men plutselig setter livet utenfor en brå stopper for gårdsidyllen.

I mandagens episode, måtte frier Miriam Sandvik (22) nemlig forlate gården på grunn av sykdom i familien. Bonde André Johansen (23) tok til tårene da han fikk vite at Sandvik må reise.

- Jeg skjønner at du må dra, men det er sårt. Jeg har ikke lyst til at du skal reise, sa Johansen til Sandvik.

Etter avgjørelsen var tatt, innrømte Johansen at han var veldig skuffet.

- Jeg føler at hun var gullkornet mitt. At det kunne blitt noe veldig bra videre med Miriam hvis jeg hadde fått muligheten til å bli bedre kjent med henne.

FIN START: André Johansen og Miriam Sandvik synes begge det er trist at hun må reise hjem, etter de hadde hatt en svært lovende start. Foto: TV 2

- Sliten og oppgitt

Johansen og Sandvik to hadde en spesiell kjemi fra starten av, og skapte overskrifter da de kysset hverandre i forrige episode.

- Jeg har absolutt ikke lyst til å trekke meg fordi jeg føler at den kjemien og det vi to har hatt så langt, har vært veldig bra, sa Sandvik i episoden.

Nå som Johansen selv ser episoden på TV, husker han at han synes det var trist.

- Jeg synes det var kjedelig. Vi hadde mye til felles og kunne fungert veldig bra sammen. Men hun måtte reise og det var slik det var.

Dagen før hadde Johansen jobbet til langt på natt, og var sliten. Tårene kom derfor ekstra lett.

- Jeg ønsket meg egentlig en pause fordi jeg var sliten og oppgitt. Så da Miriam fortalte at hun skulle dra, ble det rett og slett litt for mye for meg.

TOK TIL TÅRENE: André Johansen var sliten etter mye jobb, og ble derfor litt ekstra satt ut da Miriam Sandvik fortalte at hun måtte reise hjem. Foto: TV 2

Frierne har flyttet inn

De andre bøndene trives så langt godt sammen med sine utvalgte friere.

Bonde Inger Lund satte brevrekord i Jakten på kjærligheten, men har klart å eliminere 200 kandidater til fire: Espen André Rødnes, Jan Stian Jellum, Gjermund Lien Dahl og Simen Kummeneje.

LES OGSÅ:Inger (29) satte brevrekord i «Jakten på kjærligheten - dette brevet skilte seg ut

Bonde Inger Lund med sine friere som flytter inn på gården hennes, fra venstre Espen AndreRødnes, Jan Stian Jellum, Gjermund Lien Dahl og Simen Kummeneje. Foto: Unn Grethe Berge (TV 2)

Bonde Andreas Bolset i Jølster valgte Cathrine Holanger, Ida Eriksemoen, Ida Raasok og Ellen Marie Hundvebakke.

FRIERNE: Cathrine Holanger f.v., Ida Eriksemoen, bonde Andreas Bolset, Ida Raasok og Ellen Marie Hundvebakke. Foto: Unn Grethe Berge (TV 2)

Hestebonden Atle Kristiansen valgte Elisabeth Eilertsen, Marte Malena Jørgensen-Dahl, Else Larsen og Linn Uddal.