«Jakten på kjærligheten»-André valgte bort en frier - men ble selv valgt bort etterpå

Ting gikk ikke helt etter planen for 23-åringen.

Sauebonden fra Målselv sto igjen med to friere i den siste episoden av «Jakten på kjærligheten». Valget sto mellom Hanna Hovland og Ida Rise, to damer Johansen hadde fått veldig god kjemi med.

Rise, som er fra Hauka i Trøndelag, var først ut av de to for å snakke med bonden fra Troms. Da fikk 24-åringen høre at hun ikke var den rette for Johansen.

- Jeg har gått inn i meg selv, og føler at jeg savner denne kjærestekjemien, men jeg må takke og bukke for denne opplevelsen, sa 23-åringen.

- Han er en kjempefin fyr, så hvis det blir han og Hanna ønsker jeg lykke til, sa Rise rett etter å ha blitt avvist.

YNGSTE DELTAKER: André Johansen (23) fra Målselv er den yngste deltakeren i år. Foto: Tv 2

Det skulle derimot vise seg at han og Hovland ikke ble noen match.

- Det var tungt

En spent Johansen satt i sofaen og ventet på Hovland, for å si at han ønsket å prøve videre med henne. Da ble han ganske kjapt avbrutt av Hovland, som tok ordet.

- Jeg vil takke for at jeg fikk komme hit, men jeg føler at følelsene ikke har kommet fra min side. Vi passer bedre som venner, sa lærerstudenten.

I sendingen ser man at vrakingen preger Johansen, og han utdyper overfor Nettavisen at det ikke var enkelt å sitte igjen i sofaen helt tomhendt.

- Det var tungt. Jeg var ikke forberedt på den. Jeg hadde en veldig god tone med Hanna. Vi hadde ikke fått tiden til å prioritere bare en, forteller 23-åringen, som for øyeblikket er på en landbruksmesse i Tyskland.

BØNDENE: Dette er årets bønder i Jakten på kjærligheten, sammen med programleder Gunhild Dahlberg. Foto: Tv 2

Hvis du hadde snakket med Hanna først og fått samme beskjed, hadde du valgt Ida etterpå da?

- Akkurat der og da følte jeg mest for Hanna, så avgjørelsen hadde vært den samme. Jeg fulgte magefølelsen, men det ble ikke Hanna.

- En veldig god opplevelse

Til tross for at sauebonden ikke fant seg en potensiell kjæreste under «Jakten på kjærligheten», så angrer han absolutt ikke på at han var med.

- Det var en veldig bra opplevelse å være med. Det er alltid artig å se hvordan man blir fremstilt. Det blir artig å høre hva jentene har sagt i ettertid.

- Men nå som du har vært på TV, har du fått en del forespørsler fra andre kvinner?

- Det kommer noen forespørsler, men jeg har ikke svart noen. Jeg venter til showet er over om fire uker før jeg eventuelt gjør noe.