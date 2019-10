«Jakten på kjærligheten»-frier Else blir irritert på bonden Atle: - Var klar til å reise hjem

Else Larsen blir såpass irritert på bonden at hun får lyst til å pakke kofferten.

De fire Jakten-bøndene er i ferd med å bli godt kjent med frierne sine, og etter hvert som de tilbringer mer tid sammen, dukker det også opp irritasjonsmomenter.

I kveldens episode blir Else Larsen (36) irritert på hestebonden Atle Kristiansen (37) fordi hun synes han viser lite initiativ og er i tilsynelatende dårlig humør.

- Akkurat nå synes jeg det er ganske gørr her. Han må vise at han har lyst til å ha oss her. Det er ikke bare vi som er her for å få ham til å like oss, altså, sier Larsen til kamera.

- Var klar til å reise hjem

Nå som Larsen ser klippet på TV, blir hun litt overrasket over sin egen reaksjon.

- Jeg ser nå at jeg var hakket sintere enn det jeg husker selv, men det kokte litt over, rett og slett, sier Larsen til Nettavisen.

I dag ler hun litt av sin egen reaksjon, og tror hun reagerte som hun gjorde fordi hun var litt sliten.

- Vi hadde beiset, jobbet og lagd mat hele dagen, og så kom han inn på kjøkkenet og var grumpy, og da ble jeg irritert, sier Larsen, og fortsetter:

- Der og da var jeg ganske klar til å pakke kofferten og reise hjem. Men så gikk det litt over, altså. Vi grillet, det ble god stemning og vi hadde det hyggelig.

Selv om hun kan se tilbake på hendelsen med et smil i dag, så står hun ved budskapet:

- Jeg synes jo at man bør ta seg litt sammen selv om man er i dårlig humør. Jeg kjenner veldig på et ansvar for at de rundt meg skal ha det bra, og er nok lagd sånn at jeg kan late som jeg er i godt humør selv når jeg ikke er det. Når det er sagt så var det jo en stressa situasjon, og Atle var, logisk nok, ikke vant til å ha fire damer på gården. Så jeg ser begge sider, sier Larsen.

Atle Kristiansen har så langt ikke besvart Nettavisens henvendelser.

FRIERNE: Elisabeth Eilertsen(f.v), Marte Malena bonde Atle Kristiansen, Jørgensen-Dahl, Else Larsen og Linn Uddal. Foto: Unn Grethe Berge (TV 2)

Frier måtte reise hjem

I forrige uke tok bonde André Johansen (23) til tårene da frier Miriam Sandvik (22) måtte forlate gården på grunn av sykdom i familien.

- Jeg føler at hun var gullkornet mitt. At det kunne blitt noe veldig bra videre med Miriam hvis jeg hadde fått muligheten til å bli bedre kjent med henne, sa Johansen da.

Akkurat som Larsen, fortalte Johansen at han reagerte som han gjorde fordi han var sliten og det ble litt for mye for ham.

