«James Bond»-stunt gikk galt: - Filmsett ødelagt av tre store eksplosjoner

En stuntsekvens under innspillingen av den nyeste «James Bond»-filmen skal ha gått fryktelig galt. En person skal ha blitt skadet som følge av ulykken.

Det skriver blant annet Fox News, Daily Mail, Variety og The Hollywood Reporter.

Innspillingen til den 25. «James Bond»-filmen i rekken skal ha stoppet helt opp etter at tre store eksplosjoner blåste hull i settet.

Flere av filmpersonellet skal ha fått medisinsk behandling, mens én skal ha blitt «alvorlig skadet» av eksplosjonene som skjedde både på taket og på minst fem veggpanel, ifølge Fox News.

Det er ikke kjent om hovedrolleinnehaver Daniel Craig skal ha vært tilstede ved ulykken.

Spiller ned skadene

På den offisielle Twitter-kontoen til «James Bond»-teamet snakkes det derimot om en litt mindre dramatisk hendelse.

- Under filmingen av en kontrollert eksplosjon på settet til Bond 25 på Pinewood Studios i dag, oppstod det skade på utsiden av 007-settet, skrives det.

Kontoen spiller også skadene vesentlig mer ned enn hva Fox News rapporterer om, og forteller at det kun var én mindre skade på en filmpersonell utenfor settet.

Ifølge Fox News skal personen som skadet seg ha fått deler av settet over seg. Anledningen til ulykken var et stunt som involverte en ildkule i et laboratorium, skriver nettstedet.

- Det var totalt kaos, sier en Bond-kilde til samme nyhetskanal og fortsetter:

- Det var tre store eksplosjoner som har ødelagt deler av taket på Bond-settet og noen veggpaneler. De skulle egentlig ha fortsatt med filmingen på dette tidspunktet.

FEMTE FILM: Daniel Craig er i full gang med innspillingen av den 25. «James Bond»-filmen. Det er femte gangen briten gestalter rollen som den kjente spionen. Foto: Leo Hudson (AP)

Flere problemer

Nå skal innspillingen ha blitt satt helt på vent, men det er ikke første gang produksjonen har støtt på problemer.

Nyhetene om eksplosjonene kommer nemlig kun uker etter at Daniel Craig skal ha skadet ankelen sin under innspilling på Jamaica. Ifølge Variety skal derimot ikke skaden ha forårsaket noen forsinkelser.

Forsinkelser ble det derimot da filmen måtte bytte regissør på grunn av «kreative uenigheter», ifølge The Guardian. Dermed ble det opprinnelige valget, «Slumdog Millionaire»-regissør Danny Boyle, erstattet av fremadstormende Cary Joji Fukunaga.

«BOND»-HYTTE?: Ved Langvann i Nordmarka, på grensen mellom Oslo og Nittedal, oppføres det et hus som trolig skal benyttes i innspilling av den nyeste «James Bond»-filmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Den nye «James Bond»-filmen har i det siste fått oppmerksomhet for sine linker til Norge. Mens det allerede har blitt filmet scener i Nittedal utenfor Oslo, går det også rykter om innspillinger i Møre og Romsdal.

Den foreløpige premieredatoen er satt til 8.april 2020, etter å ha blitt forskjøvet fra oktober i år som følge av regissørbyttet.