Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe er forlovet

Søndag kveld offentliggjorde Janne Formoe at hun har forlovet seg med kjæresten Jan Fredrik Karlsen.

«Bursdagen som ble til noe annet», skriver Synnøve Skarbø i en Instagram-story, som Janne Formoe selv har publisert i sin story søndag.

Fridde

Lørdag fylte hun 44 år, og samme dag ble hun forlovet med kjæresten Jan Fredrik Karlsen, som hun har datteren Felicia med.

Søndag ble bursdagen feiret med venner og familie til stede, og det var da Karlsen bestemte seg for å fri - og Formoe sa ja.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skriver Karlsen i en SMS til VG.

Sammen for femte gang

Paret møttes i sofaen på «Senkveld»-innspilling hos Thomas Numme og Harald Rønneberg i 2004. De to fant tonen og ble kjærester, men har vært av og på flere ganger gjennom årene.

Formoe og Karlsen har gjort det slutt hele fire ganger, men høsten 2018 ble de igjen kjærester - for femte gang, og har nå bestemt seg for å dele livet sammen.