Jan Fredrik Karlsen røper sannheten bak øyeblikket «alle» husker

Jan Fredrik Karlsen er ukens gjest i «Schendis».

GRENSEN (Nettavisen): Jan Fredrik Karlsen (47) gjester denne ukens episode av Nettavisen-podkasten «Schendis» med programlederne Rikke Monsen og Julie Solberg.

At Karlsen har opplevd mye i løpet av sin karriere som artistmanager, er det ingen tvil om. Han er for mange kjent som en av de første «Idol»-dommerne, og snakker blant annet om øyeblikket da han bare såvidt lot Kurt Nilsen (42) slippe gjennom nåløyet under auditionrundene i 2003.

I tillegg forteller han om et møte med den legendariske TV-produsenten Simon Fuller (60), som blant annet står bak «Idol» og «So You Think You Can Dance», der Fullers assistent kom inn og sa noe han aldri kommer til å glemme.

Karlsen kan også røpe hvordan stemningen egentlig var mellom Kurt Nilsen og konkurrenten Kelly Clarkson (38) da bergenseren overrasket en hel verden da han stakk av med seieren foran storfavoritten fra USA i «World Idol» i 2004.

47-åringen avslører også at han elsker alenetid, og røper hvordan han holder humøret oppe også i utfordrende tider.

I podkasten forteller Jan Fredrik Karlsen at han i et annet liv hadde trivdes i rollen som politiker, og han deler også historien om da han fridde til kjæresten Janne Formoe (45).

