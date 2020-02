Jan Thomas bryter ut i gråt når daten tar en uventet vending: – Jeg føler ikke du har vært helt ærlig

Frier blir sendt hjem midt i date, mens en ny frier dukker opp og gir Jan Thomas et uventet problem.

NB! Denne artikkelen inneholder spoilere om hvem som ryker fra «Jan Thomas søker drømmeprinsen» som ikke sendes på tv før neste uke, men er tilgjengelig på abonnementstjenesten Dplay nå.

I «Jan Thomas søker drømmeprinsen» følger vi Jan Thomas' jakt på ekte kjærlighet, og til nå har seerne fått oppleve en hel del dramatikk.

Forrige gang ble seerne vitne til at en frier trakk seg, mens en annen kom inn og ble sendt direkte hjem.

I den ferskeste episoden får guttene først reise på en fellesdate med Jan Thomas og venninnen Vendela, som er kommet for å observere gutta. Deretter får Kristoffer og Trond en etterlengtet alene-date med Jan Thomas.

Tidligere i episoden har Trond spådd at det er Kristoffer som må reise hjem fra villaen denne gang, og da Trond tropper opp på date åpner han opp for Jan Thomas om følelsene sine.

– Jeg merker at jeg begynner å føle noe. Sånne gode ting. Jeg drømte om deg i natt, det var en god følelse. Jeg har lyst til å finne ut hva de følelsene er for noe, forteller han.

Les også: Jan Thomas-frier åpner opp om sykdommen: – Jeg husker jeg var med noen venner da jeg fikk meldingen. De sa jeg ble helt hvit i ansiktet

– Jeg føler ikke du har vært helt ærlig

Så skjer det noe Trond og tilsynelatende heller ikke Jan Thomas hadde regnet med.

Jan Thomas forteller at han stiller spørsmål ved hva slags kjærlighet de kjenner på for hverandre, og Trond spør om det betyr at han skal sendes hjem.

– Jeg tror vår reise på dette er ferdig, men jeg visste det ikke før i dag, jeg visste det ikke før nå, forteller Jan Thomas svært overraskende midt under daten.

– Jeg må kjenne litt på den, Jan. Jeg føler ikke du har vært helt ærlig fra sist vi pratet sammen. Du så meg inn i øynene og sa «du skal ingen sted», sier Trond.

Se Jan Thomas' tårevåte reaksjon i videoen øverst i artikkelen.

Hendelsen Trond snakker om, var da han fortalte Jan Thomas at han hadde blitt seksuelt misbrukt som barn.

Til Nettavisen forklarer Jan Thomas hvorfor han valgte å sende hjem Trond.

– For meg handlet det ganske greit om at jeg hadde en «connection» med Trond veldig tidlig. Han var veldig tydelig, fin, voksen og vi hadde mye til felles, vi er blant annet spirituelle begge to. Så jeg brukte litt tid på å finne hva det var, forteller Jan Thomas.

– Han hadde hatt den opplevelsen hvor han tolket det med at han ikke skulle noe sted som et tegn på at han følte seg klar for å gå videre, hvor jeg etter hvert følte jeg at her må jeg hoppe av. Jeg tenkte at «hopper jeg av nå er det håp om et langsiktig, fint vennskap», forteller Jan Thomas.

Trond forteller at han hadde slitt med å skille om følelsene for Jan Thomas var som venn eller en potensiell kjæreste. sendte ham ut på helt riktig tidspunkt.

– Jeg begynte å bli glad i Jan, vi hadde fått en relasjon og jeg måtte ta det opp til vurdering, men det var og er et dypt vennskap. Som jeg sa til Jan da jeg reiste hjem så var det helt riktig dag å gjøre det på - det var så få igjen, det hadde skjedd mye og han måtte konsentrere seg om hvorfor han var med på programmet - for å finne kjærligheten, forteller han.

Det var ikke bare vennskapet med Jan Thomas han fikk, men i etterkant har han også holdt tett kontakt med flere av de andre frierne.

– Tormod, Kent og Harlem har jeg blitt så glad i og vi holder kontakten hver dag, forteller bergenseren.

Nok en ny frier dukker opp - med uventet «handikap»

Selv om det nå er mange uker siden Jan Thomas begynte søken etter kjærligheten og flere friere er blitt sendt hjem, har det dukket opp flere friere underveis.

Også denne gang kommer det en ny frier på banen, i form av 38 år gamle Martin fra Danmark, som jobber som lærer og koreograf.

Ny frier: Martin (38) fra Danmark får en kort visitt innom «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Selv om duoen får en idyllisk date og Jan Thomas uttrykker at det er en veldig kjekk mann han møter, må han innrømme at han støter på et noe uventet problem.

Jan Thomas sliter nemlig med å forstå hva daten sier.

– Dansk er ikke enkelt å forstå. Det er nesten så jeg ser ut som en gal person, for jeg sitter og nistirrer på munn og lepper, forteller kjendisstylisten i programmet.

– Var det et skikkelig problem?

– Neida, til en viss grad skjønner jeg det. En av mine største businesspartnere er jo dansk, og det går greit når jeg sitter ved siden av vedkommende, humrer Jan Thomas da Nettavisen spør i etterkant.

Språkproblemene til tross blir det en date mellom de to, men til slutt kommer Jan Thomas tilbake til guttas villa uten noen danske.

– Martin var en veldig kjekk mann, men det handler ikke om innpakningen, det handler om hvor jeg var i prosessen. Jeg var ikke ute etter å utforske hvem jeg kunne ha sex med, og da jeg hadde investert så mye tid og så få gutter igjen, og da hadde det gått stikk i strid med alt jeg sto for å ta han med inn, forteller Jan Thomas til Nettavisen.

Dermed er det fem gutter igjen i huset; Harlem, Kristoffer, Kent Jøran, Tormod og Thor.

Les også Kirk Douglas etterlater seg enorm arv. Sønnen får ingenting