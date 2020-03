Jan Thomas fant drømmeprinsen: Her er det etterlengtede første kysset

Etter å ha datet tolv menn i Sør-Afrika, fant Jan Thomas kjærligheten hjemme i Oslo.

SPOILER: Denne artikkelen avslører hva som skjer i siste episode av «Jan Thomas søker drømmeprinsen». Episoden går ikke på lineær-TV før 6. april, men episoden ligger ute på Dplay nå.

Da Jan Thomas startet kjærlighetsjakten i Sør-Afrika, sto 12 menn klare til å date kjendisstylisten.

I det som skulle være finaleepisoden viste det seg at han ikke klarte å velge mellom Thor Ottarsson Eikland og Harlem Alexander, men Jan Thomas avslørte overfor Nettavisen at han umiddelbart fikk en følelse av hva han burde velge.

– Jeg har valgt å satse på et forhold...

Det hele måtte derfor avgjøres i oppfølgings-episoden, som er filmet to måneder etter at Jan Thomas og de to gutta kom hjem fra Afrika.

Det store spørsmålet var selvsagt om Jan Thomas har funnet drømmeprinsen, og svaret er ja.

– Jeg har valgt å satse på et forhold med Harlem, forteller kjendis-stylisten før han beskriver sin drømmeprins:

– Harlem er verdens snilleste, fineste, mest generøse, usikre og sikre mann jeg har truffet. Harlem får meg til å smile. Han får meg til å føle meg veldig fin, ikke bare på utsiden, men på innsiden, forteller Jan Thomas i episoden.

– Nå når jeg har fått noen i livet mitt føles det så trygt og så riktig, fortsetter kjendis-stylisten.

– Har du fått type? spør programleder Synnøve Skarbø.

– Ja, det føles litt sånn altså, svarer en følelsesladd Jan Thomas.

Jan Thomas møter «svigers»

Jan Thomas' drømmeprins er Harlem Alexander (32). Han kommer fra Halden, men er bosatt i Oslo. Der jobber han som frisør og for sine 15.000 følgere på Instagram deler han både bilder fra eget liv og jobben.

I intro-videoen til «Jan Thomas søker drømmeprinsen» beskrev Harlem seg som målrettet, kreativ og ambisiøs, men at han også trekker seg tilbake i folkemengder.

Her forteller Jan Thomas og Harlem om følelsene:

Gjennom serien har Harlem tilsynelatende vært en favoritt for Jan Thomas. Flere ganger har han mottatt fredningsarmbåndet og hatt mange dater i løpet av oppholdet.

Likevel måtte han også tåle skarpe tilbakemeldinger, både fra med-deltagere og Jan Thomas selv, fordi han ikke åpnet seg nok opp i serien.

Tok kontakt rett etter hjemkomst

I den siste episoden forteller Harlem at han sendte melding til Jan Thomas så snart han kom hjem fra innspillingen i Sør-Afrika.

Det kommer også frem at kjendis-stylisten på dette tidspunktet også møtte den andre finalisten Thor i en kort periode, men det viste seg etter litt at følelsene var for Harlem.

Videre i episoden kommer Jans nære venninne Lili Bendriss på besøk og seerne får også bli med når Harlem skal introdusere Jan Thomas til familien sin for aller første gang.

– Ekte kjærlighet

Jan Thomas var gift med Christopher Mørch Husby fra 2009, men paret valgte å ta ut skilsmisse i 2015. I dag er de to nære venner og forretningspartnere.

– Det å føle på ekte kjærlighet igjen etter så mange år, det er helt fantastisk. Dette er første gang siden ekteskapet mitt at jeg har tillat meg selv å gå så langt med noen. Det er helt magisk, forteller Jan Thomas.

