Jan Thomas-frier åpner opp om seksuelt misbruk: – Jeg ble sint og lei meg

Først ble frieren sint og trist etter et kompliment. Så valgte han å stå frem med tragisk hendelse.

I ukens episode av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» på DPlay og TV Norge er det alt fra latter til tårer, og det er frieren Trond Skaug Oppedal som står for ett av de virkelig tåredryppende øyeblikkene.

Hendelsen begynte allerede i forrige episode, hvor Jan Thomas tok en runde rundt bordet og sa en ting han likte ved frierne og en ting han håpet de kunne forbedre seg på.

Da det ble Trond sin tur, fikk han høre av Jan Thomas at han var sensuell og sexy.

– Akkurat der og da tok jeg ikke det som et kompliment, egentlig. Jeg tenkte at han kjente meg såpass godt nå at jeg hadde håpet han hadde observert noe annet positivt, forteller Trond til Nettavisen i etterkant.

Trond er en av frierne i «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

– Ble sint og lei meg

For i 11-13-årsalderen opplevde nemlig Trond å bli seksuelt misbrukt og derfor utløste Jans kommentar en umiddelbar følelse av å bli sett på som et objekt.

– Jeg ble sint og lei meg, men samtidig klarte jeg å tenke at det har med fortiden min å gjøre og dette kunne ikke Jan vite, påpeker Trond.

Han vil ikke kaste Jan Thomas under bussen for det han sa.

– Fra han var det ment som en fin ting og et kompliment, og at jeg reagerte sånn var min egen greie, forteller Trond.

Derfor vil han fortelle om misbruket på tv

Et par dager senere, da Trond fikk treffe Jan Thomas i villaen i Sør-Afrika på ny, bestemte han seg for å ta Jan Thomas til siden. Han var fast bestemt på å fortelle om den mørke historien fra barndommen.

– Dette har preget livet mitt så mye, det er en del av bagasjen min og har har gjort meg til den jeg er i dag, så om jeg skal date noen må jeg være åpen om det, forteller Trond til Nettavisen i dag.

– Jeg føler at jeg kjente Jan såpass godt at jeg visste jeg ville bli møtt med forståelse, omsorg og empati, det gjorde jeg virkelig.

Hvordan samtalen gikk kan du se i videoen øverst i artikkelen.

At Trond valgte å fortelle en så personlig historie på TV er ikke bare fordi han ville være åpen ovenfor en potensiell partner.

De siste årene har han tenkt mye på hva han kan gjøre for å hjelpe andre som er i samme situasjon, og derfor valgte han å være åpen.

– Det er så tabubelagt, og ofte når det skjer med menn blir det ikke snakket så mye om. Så litt av misjonen min i livet har vært at dette må komme ut, hvis det sitter en gutt hjemme og ser dette programmet, så er det viktig å vise at han ikke er alene og at det finnes hjelp å få. Jeg håper jeg kan motivere og inspirere til at man våger å oppsøke hjelp, forteller Trond.

– Noe av det sterkeste jeg har opplevd

Jan Thomas husker godt den følelsesladde samtalen han hadde med Trond i villaen i Sør-Afrika under innspillingen.

– Jeg sitter der og kjenner tårene trille og følelsene skriker. Det er noe av det sterkeste jeg har opplevd, forteller Jan Thomas til Nettavisen om hendelsen i dag.

– Trond er en helt fantastisk mann, han har en varme, omsorg og ærlighet i seg som jeg beundrer, legger han til.

Jan Thomas mener at slike hendelser er noe av grunnen til at han valgte å takke ja til et slikt program.

– Det Trond snakker om her kan inntreffe uansett farge, legning eller utgangspunkt. I min mor og mormors generasjon var det å snakke om slikt tabubelagt, og det førte til både alkoholisme og selvmord, forteller Jan Thomas.

– Dette er noe av grunnen til at jeg mener dette programmet er mye større enn meg. Det at Trond snakker om sin opplevelse som seksuelt misbrukt, og at det blir skrevet om sørger for at dette når ut til folk. Slike handlinger må ikke ties ihjel og jeg håper ærligheten hans betyr mye for mange, sier en engasjert Jan Thomas.

– Det at produksjonen og kanalen og vi sammen klarte å skape denne trygge plattformen, så det ble ok for ham å fortelle om dette her, gjør at alle puslebitene faller på plass for min del, sier kjendis-stylisten.

– Livet mitt har endret seg totalt

Trond har i forkant fått se klippet av samtalen som skal vises på TV. Han kan ikke få fullrost produksjonen, Jan Thomas og de andre frierne nok.

– Det var et så trygt sted å være åpen på, det var mye kjærlighet i huset og blant alle deltakerne. Vi er alle homofile, alle har en historie, så jeg fikk så mye støtte og kjærlighet. Det kunne ikke vært et bedre sted å si det enn akkurat der, forteller han.

Etter å ha bearbeidet det som hendte både profesjonelt og med seg selv, så forteller Trond at han følelsesmessig er ferdig med det som skjedde og at han i dag har kommet videre i livet.

– Livet mitt har endret seg totalt de siste årene og jeg føler meg født på ny. Jeg måtte bare akseptere situasjonen og se fremover og tenke på mitt eget ve og vel. Så livet mitt har blitt til ved min egen hjelp og dette programmet var prikken over i’en. De siste årene har jeg tatt store valg og nå høster jeg av det, forteller han.