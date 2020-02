Jan Thomas-frier trakk seg og ny frier ble sendt rett hjem

Fullstendig kaos i Jan Thomas' kjærlighetsjakt: – Det er brutalt og absurd.

Jan Thomas er stadig på jakt etter drømmeprinsen, og selv om tv-innspillingen ble satt til en idyllisk plass i Sør-Afrika, er det ikke fritt for trøbbel i paradis.

Etter en tid i villaen har nemlig konkurranseinstinktet meldt seg hos deltakerne og stemningen er ikke alltid like harmonisk.

Krangel mellom frierne

Blant annet havner to av frierne, Robin og Harlem i en krangel om hvorvidt sistnevnte er over sin eks-kjæreste eller ikke.

Robin og Harlem fra «Jan Thomas søker drømmeprinsen» Foto: Discovery

– Jeg er egentlig over eksen, det er jeg, men alle følelsene som kommer opp er gamle følelser fra gammelt og nytt. Det er en haug som skjer rundt meg, det er en roller coaster med følelser i dette huset her, forteller Harlem.

Dette sørget, ikke overraskende, for dårlig stemning mellom de to. Men ikke før de har skværet opp, dukker Synnøve opp med en beskjed som skjerper konkurransen ytterligere.

To nye friere

Deltakerne får nemlig vite at to nye menn skal få melde seg på i konkurransen om hjertet til Jan Thomas.

Marius (t.v.) og Thor er nye friere i «Jan Thomas søker drømmeprinsen», men for en av dem ble det et svært kort opphold.

Marius (48) og Thor (28) dukker opp og sistnevnte klarer å overraske Jan Thomas.

– Jeg har truffet Thor et par ganger før, hvor jeg var veldig transparent og åpent om hvor og hva jeg skulle. Jeg sa at dersom dette skulle gå noen vei, måtte han A, bli med ned og melde seg på eller B, vente til jeg kom hjem og sjanse på at jeg ikke traff drømmeprinsen i det hele tatt, forteller Jan Thomas i serien.

De to blir enig om å ikke fortelle de andre frierne om at de har møttes allerede.

Frier trekker seg

Når det er klart for eliminering melder Robin, som tidligere i episoden hadde kranglet med Harlem, at han vil ha ordet.

– Dette er vanskelig for jeg vil ikke at du skal tro at jeg ikke liker deg, men jeg tror både du og jeg merker at det ikke er noen gnist der. Det er litt som en sau på månen, den er død, forteller Robin foran alle deltakerne.

Må snu i døra

Deretter skjer noe ingen hadde forventet, for Jan Thomas bestemmer seg nemlig for å sende hjem nok en frier.

– Jeg må gjøre som Robin har gjort i dag og stikke fingeren i jorda, sier Jan Thomas og ser bort på den ene av de nye frierne.

– Marius, i kveld så er det sånn at jeg klarer ikke å la noen andre gå, som jeg har investert så mye tid i.

Dermed gir kjendisstylisten en direkte returbillett til Marius som ikke engang har rukket å vende seg til tidsforskjellen.

– Vi har fått et kjempekort møte, og du er en fantastisk mann. Spennende. Jeg synes det er brutalt og absurd, for du har kommet hele veien hit, men dette er gutta mine, som jeg er blitt glad i, forteller en gråtkvalt Jan Thomas.