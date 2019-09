Jan Thomas kritiserer Einar for å være en dårlig «wing man» - så skjer dette

Einar Tørnquist dytter Jan Thomas på Monica Mælands single, homofile rådgiver.

Tidligere denne uken ble det kjent at kjendisstylisten og gründeren Jan Thomas (52) fra nyttår skal finne kjærligheten på TV, gjennom sitt helt eget program «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Før den tid er han allerede i gang med å smelte folkets hjerter gjennom serien han har med sin podkastkollega Einar Tørnquist (37).

I den ferske episoden av «Jan Thomas og Einar blir venner», som sendes på Dplay, får han også en liten smakebit på det å sjekke opp andre menn.

...i hvert fall litt.

For mens Jan Thomas og Einar Tørnquist vandrer rundt på Arendalsuka for å finne Jan Thomas politiske hjertsak til hans eget politiske parti «JT party», blir Tørnquist kritisert for at han ikke er observant nok når det kommer til å få med seg «de nydelige mennene» som også er til stede, ifølge Jan Thomas.

- Verdens verste «wing man»

Ifølge Jan Thomas er nemlig Einar Tørnquist en elendig «wing man».

- Ser du ingenting, liksom? spør Jan Thomas.

Men etter et par tips og triks til hvordan han skulle gjøre det, dyttet Tørnquist (bokstavelig talt) Jan Thomas på den første, ledige homofile han fant - rådgiveren til Monica Mæland.

Se klippet øverst i saken!

I ettertid har Tørnquist skjønt at ikke det kanskje var den beste metoden.

- Jeg fikk beskjed om å følge med litt bedre, og resten av tipsene jeg fikk plukket jeg rett og slett ikke opp - så det gikk ikke helt som han hadde tenkte, kanskje, ler Tørnquist til Nettavisen.

- Selv synes jeg det var en bra strategi. Han var både singel, kjekk og homofil, så da klinte jeg til, legger han til.

Får ikke mer hjelp

Til nyttår blir det altså ikke Tørnquist som skal bistå Jan Thomas med råd på veien til å finne drømmemannen.

- Nei, det blir det ikke. Kanskje jeg tar meg en flytur ned for å spille inn podkast, ellers skal jeg være her hjemme og drive med mine ting, sier Tørnquist.

- Dating og sjekking er rett og slett ikke mitt felt. Jeg har ordna meg med både kone og barn, så det driver jeg ikke med, ler han.