Jan Thomas må sende hjem frier - da setter han seg på bakbeina

– Det er mitt show og jeg som bestemmer.

GAMLE MUSEET, OSLO (Nettavisen): I kveld ble første episode av datingserien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» sendt på TVNorge. Der får seerne treffe gutta som skal være med i kampen om å kapre Jan Thomas' hjerte i eksotiske og romantiske omgivelser i Sør-Afrika.

I den timelange premiere-episoden gikk Jan Thomas først på speed-date med alle deltakerne, så på alenedate hvor han fikk oppleve at en gris spiste opp måltidet og deretter dro han på en heftig dobbeldate hvor Jan Thomas og to av frierne dykket etter hai.

Les også: Jan Thomas-frier med heftig innrømmelse: – Jeg husker jeg var med noen venner da jeg fikk meldingen. De sa jeg ble helt hvit i ansiktet

Uventet vending

Idyllen er likevel ikke total, for kjendisstylisten må i hver episode ta det kjipe valget om å sende hjem én av de totalt 12 frierne som er kommet helt til Sør-Afrika for å date ham.

Det samme var planen i premieresendingen, hvor Jan Thomas i slutten av episoden setter seg ned på et langbord med alle frierne for så å måtte skuffe én av dem.

Så tar det hele en uventet vending, for da programleder Synnøve Skarbø spør Jan Thomas om hvem han ønsker å sende hjem, forklarer kjendisstylisten at han har grublet mye over kveldens valg.

Se klippet øverst i saken!

– Jeg tok noen runder med meg selv i dag. Jeg er Jan Thomas og det er mitt show, og det er jeg som bestemmer, sier Jan Thomas til frierne mens de venter på å høre avgjørelsen for hvem han ønsker å sende hjem.

– Ikke rettferdig

– Selv om det er en kveld hvor noen normalt sett skulle reist hjem i dag, så vil ikke jeg det, jeg ønsker at alle sammen blir. Hvis ikke er det ikke rettferdig, for da får jeg ikke sjanse til å bli kjent med noen av dere, forteller Jan Thomas til friernes store lettelse.

Han mener det har skortet på tid til å bli ordentlig kjent med frierne, og han trenger å bli bedre kjent med dem før han tør å sende en av frierne med første fly hjem til Norge.

På premierefesten midt i Oslo sentrum utdyper Jan Thomas det som hendte.

– Det føltes helt unaturlig etter så kort tid å sette seg ned og sende hjem en jeg ikke hadde blitt kjent med, for programmet handlet jo om at vi skulle bli kjent, forteller han.

Les også: Anna Anka truer med å forlate innspillingen: – Dette synes jeg ikke er greit

Jan Thomas og flere av frierne i «Jan Thomas søker drømmeprinsen». Foto: Discovery

Fikk møte frierne uten kameraene tilstede

Nettavisen får opplyst at dette var et større problem for Jan Thomas under innspillingen enn hva som kommer frem i den første episoden.

Det skal angivelig ha endt med en diskusjon mellom produksjonen og Jan Thomas, hvor han ba om å få være med deltakerne uten kameraer tilstede, slik at det var lettere å bli kjent.

Se hva han har å si om kvelden i videoen under!

Jan Thomas bekrefter at det resulterte i at han fikk lov å ha en innekveld med alle deltakerne uten kameraene tilstede.

– Tiden var ekstremt komprimert for mitt vedkommende, og jeg fikk så veldig lite tid til å ta veldig viktige avgjørelser. Da sa jeg «hør her, jeg har et behov for å ikke være Jan Thomas, bare få lov å være Jan og ta på meg joggebuksene og ha et slumber party og henge litt med gutta», litt off-cam for å kjenne litt på hvorfor vi var der og hva vi skulle gjøre. Da gikk det seg til veldig raskt, utdyper Jan Thomas ovenfor Nettavisen.