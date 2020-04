Jan Thomas og Harlem Alexander: – Har bodd sammen et halvt år

Produksjonen slet med å ikke avsløre kjemien mellom Jan Thomas og Harlem Alexander for seerne.

– Vi har hatt bra kjemi siden dag én. Jeg tror du også kjente på det, sier Harlem Alexander til Jan Thomas.

– Jeg kjente på kjemien umiddelbart, bekrefter Jan Thomas.

– Sjansen for å treffe noen var liten

Spol tilbake til oktober 2019. Jan Thomas reiser til Sør-Afrika og planen er å lage et datingprogram verden ikke har sett maken til. Spørsmålet er om Jan Thomas virkelig skulle finne kjærligheten?

– Sjansen for å treffe noen var liten, om det fantes noen sjanse i det hele tatt, forteller Jan Thomas om hva han tenkte før innspillingen.

Så kommer Harlem Alexander, 32-åringen fra Halden inn som en av de tolv frierne. Siden den gang var det tydelig at noe spesielt var på gang.

Skapte hodebry for serieskaperne

Et halvt år senere har Jan Thomas og hans drømmeprins Harlem satt seg ned for første gang etter det ble klart hvordan serien endte, for å snakke ut i Nettavisen om følelsene for hverandre.

– De første fem sekundene, som det alltid er, så var det Harlems innpakning og tilstedeværelse jeg falt for. Min gode venn Hanne Krogh beskrev det jeg opplevde med Harlem som å komme hjem, forteller Jan Thomas.

Likevel turte ikke kjendis-stylisten å tro på hva som var i ferd med å skje, at han var i ferd med å utvikle dype følelser for Harlem. Det han ikke selv forstod, var at det var mer enn tydelig at det var noe spesielt mellom de to.

– Jeg husker jeg gikk inn til Mette som gjorde hår og makeup på meg og sa «er dette bare i mitt hode, eller?» Så viste det seg senere at klipperne og produsentene hadde hatt det svare strev med å klippe seg rundt det som var åpenbart for veldig mange, forteller Jan Thomas.

– Vi er ekstremt like

Harlem, som gjentatte ganger i serien hadde blitt bedt om å åpne mer opp, merket også at noe var på gang.

– I midten av innspillingen tenkte jeg at «her er det noe mer». Jeg sa det først til Kent (en av de andre frierne, journ.anm.), at jeg trodde jeg kjente noe mer. Og etter jeg hadde sagt det høyt, var det lettere for meg å åpne opp, sier Harlem.

Jan Thomas innså at Harlem og han var ekstremt like, og forteller at han kjente på ekte kjærlighet for første gang på lang tid.

– Det kommer mennesker inn i livet ditt som trykker på knapper du ikke har kontroll over, og det var det han gjorde. Begge vi hadde det kjempebra som single, og vi er personer som behøver mye alenetid. Så om man skal slippe noen inn så tett, da skal det være ekte. Harlem berørte hjertet mitt og følelsene mine, sier Jan Thomas.

Dette svarer de på kjæreste-spørsmålet

Det mange nå lurer på, er om sivilstatusen deres har endret seg.

– Vi er eksklusive, vi har bodd sammen siden vi kom hjem fra Sør-Afrika. «Kjæreste» er ikke noe farlig ord, men vi har panikk for å skape forventninger med tanke på hvor mye folket har involvert seg i dette programmet. Vi forstår at det er et behov for å kalle dette for noe, men vi vil gjøre dette på vår måte, forteller Jan Thomas.

Likevel snakker de to om fremtiden, selv om de har valgt å ta forholdet dag for dag.

– Vi ser på leiligheter og hus, men det er mest for moro skyld. Nå har vi bare lyst til å være sammen og kunne gjøre vanlige ting, som å gå ut og ta en kaffe eller middag, forteller Harlem.

I en lang stund har Harlem og Jan gledet seg lenge til å ikke måtte skjule forholdet lenger, men nå påvirker den uvanlige hverdagen også dem.

– Vi har gjemt oss i et halvt år, og nå når vi først får muligheten til å leve et normalt liv, så er vi, sammen med resten av planeten, utsatt for en global korona-krise. Jeg sa til Harlem med glimt i øyet at hvis vi overlever dette, så gifter vi oss, ler Jan.

Jan Thomas har det siste halve året blitt en favoritt i familien til Harlem.

– Søsteren min har veldig god kontakt med Jan, de ringer hverandre og snakker, hoier og ler, de er nok enda mer like enn Jan og meg. Så har jeg en liten niese som er skikkelig forelsket i han, så hun spør ikke etter meg lenger, hun spør etter onkel Jan, ler Harlem.

Jan Thomas' kjærlighetshyllest

Paret deler også det kreative, for Harlem jobber i likhet med Jan Thomas som hårstylist hos Adam og Eva, hvor også Jan Thomas i sin tid startet karrieren.

På cv-en kan Harlem notere seg ettertraktede jobber som Victorias Secret Fashion show, og store navn som Kendall Jenner, samt Bella og Gigi Hadid.

– Harlem og jeg utfyller hverandre på mange måter. Han er så sterk, tydelig og faglig sett ekstremt dyktig, han er veldig nøye og en perfeksjonist. Han står trygt på to føtter i karrieren sin og er veldig tilstede i forholdet vårt, men som fagperson er han også likestilt. Jeg ser opp til ham og de tingene han har gjort, forteller Jan Thomas.

– Vendela sa en viktig ting, «Harlem forstår livet ditt, skjønner deg», og det er veldig viktig.

Offentlig forhold skapte mye uro

Jan Thomas giftet seg i 2009 med Christopher Mørch Husby og til tross for at de skilte lag i 2015, har de beholdt et nært vennskap. I dag forteller Jan Thomas at han lærte mye i det forholdet som han har tatt med seg videre.

– Er du på noen måte opptatt av å skjerme Harlem fra det offentlige livet ditt?

– Så absolutt. Jeg har hatt et forhold som var ekstremt offentlig, og det var den største akilleshælen i vårt forhold. Det skapte mye uro. En del av meg gjør at jeg vil løpe ned gaten hånd i hånd og juble, og det er mange Jan og Harlem-er der ute som trenger det, men det er nå hverdagen begynner for oss og vi skal få utforske det som skal minne om et normalt liv.

Har tøyd grensene med produksjonen

Selv om de to har blitt vant til å skulle skjule kjærligheten, har de likevel fått lov å finne på noen ting sammen.

Før programmet startet på TV, var duoen et par ganger på trening sammen og de har også reist en langweekend til London.

– Gleden vi opplevde ved å kunne gjøre de tingene var så stor, men vi var juridisk forpliktet og alle er reportere i dag, så konsekvensene av å gjøre sånt var samtidig så alvorlige, at det tok nesten gleden ut av det. Så vi gjorde ikke de tingene mange ganger, og vi ble satt så skikkelig på plass etterpå, forteller Jan Thomas.

Nå slipper de imidlertid å skjule følelsene og forholdet lenger. Dagen i forveien av intervjuet har Harlem og Jan vært på sin første handletur på butikken.

– Det er kjempedeilig at vi kan gå turer ute og gå på butikken, forteller Harlem og legger til:

– Jeg synes det er uvant når folk kommer bort og skal prate eller stirrer, men det er del av pakka man må bli vant til. Jeg tror det skal gå fint siden Jan er så vant til det og jeg er i trygge hender sånn sett, og vi kan snakke åpent om det, forteller Harlem.

– Jeg blir veldig rørt når jeg snakker om dette, for i går kom en tenåringsgutt opp til oss, på fornuftig avstand, og sa han hadde heiet på oss. Så kom en voksen mann på min alder og sa «Dere har til og med fått de heterofile til å se på». Så i tillegg til å få lov til å dele denne opplevelsen med Harlem, så er det fint å vite at vi har laget et program som har betydd noe for folk, avslutter Jan Thomas.