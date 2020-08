Jan Thomas selger millionvillaen

Ønsker å flytte med kjæresten.

Omtrent ett år etter at kjendisstylisten Jan Thomas (53) var ferdig med oppussingen av den tidligere stallen han kjøpte i fjor, ønsker han nå å selge drømmeboligen.

- Det handler først og fremst om at jeg ønsker meg mer plass. Dette er jo en fantastisk enebolig som er pusset opp etter alle kunstens regler, men jeg har alltid vært fascinert av store frognerleiligheter som er høye under taket og har store rom, forklarer han til Se og Hør.

Ifølge ukebladet kjøpte han den tidligere stallen for over syv millioner kroner. Enda flere millioner er brukt til å bygge verket om til en enebolig.

Vil skape noe sammen

Gjennom sin egen serie «Jan Thomas søker drømmeprinsen», som gikk på TV tidligere i år, forelsket Jan Thomas seg i den 32 år gamle frisøren Harlem Alexander.

Helt siden innspillingen av serien var ferdig måtte de to holde forholdet skjult før programmet kom på TV, og da de endelig kunne vise sin kjærlighet til hverandre i offentligheten kom korona-pandemien.

Ifølge Jan Thomas har de siste månedene vært en berg-og-dalbane for kjæresten, som heller ikke var vandt med rampelyset før de to ble kjærester.

- Han kom inn i mitt liv, mitt hus, mitt kaos. Vi føler det er veldig viktig at vi er samkjørte og investerer i noe sammen, og skaper noe sammen som er vårt, sier Jan Thomas til ukebladet.

Jan Thomas har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Lever godt sammen

Selv om salget av drømmeboligen til Jan Thomas og kjøp av noe sammen blir en ny tilværelse for paret, blir det imidlertid ikke første gang duoen skal leve under samme tak.

Helt siden Jan Thomas og Harlem Alexander kom hjem fra innspillingen av serien i Sør-Afrika, har de bodd hjemme hos Jan Thomas.

- Harlem har jo blitt introdesert til å sove i en fryseboks, så det er jo nytt for han, fortalte Jan Thomas til Nettavisen i sommer om hans nye samboerskap.

- Men utenom det fungerer samboerskapet utmerket. Ting bare funker. Det er veldig lite drama i husholdet vårt, la han til.

Blir «foreldre»

Det er tydelig at de to turtelduene har store planer for fremtiden. I tillegg til flytteplaner har duoen også valgt å gå til innkjøp av en hund.

- Beste dagen på lenge! Akkurat når jeg trodde at livet ikke kunne blitt noe bedre, skrev Harlem Alexander på Instagram for en uke siden sammen med emneknaggene «pappaer» og «love is love».

Noen dager senere kunne de bekrefte at det var en hund de snakket om, med et bilde av deres nye familiemedlem på Instagram.

- Gleder meg. Om to uker flytter jeg til Oslo, skrev Harlem Alexander til bildet.