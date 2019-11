Jan Thomas tilbake fra kjærlighetsjakten: – Kan kanskje oppleves som litt selvopptatt

Jan Thomas måtte advare sine to nærmeste da han startet å jakte på kjærligheten.

ROCKEFELLER, OSLO (Nettavisen): Jan Thomas har såvidt fått lande på norsk jord etter å ha fullført innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i Sør-Afrika, før han dukket opp på Discoverys vårlansering i Oslo.

– Jeg har vært hjemme i mindre enn 48 timer. Jeg våknet i dag tidlig og tenkte hva skjedde med bassenget mitt og elefanter som drikker av det om morgenen, forteller Jan Thomas som har tilbragt den siste måned på kjærestejakt i Sør-Afrika.

Tok en uventet vending

Det var i september at nyheten kom om at han nå tyr til et eget tv-program for å finne seg kjæreste. Nå er altså innspillingen avsluttet og det var en hemmelighetsfull Jan Thomas som møtte opp på lanseringen.

Han åpnet også opp om at reisen ikke hadde blitt helt som han forestilte seg.

Før den profilerte stylisten reiste ned hadde han nemlig fullstendig koll på hvordan innspillingen skulle foregå og forholdt seg til de praktiske detaljene.

– Premissene for hele showet i utviklingsfasen var møter, finne ut hva som skulle skje og man tenker at det er et program. Så kommer du ned, så fungerer det ikke sånn, forteller Jan Thomas.

Da innspillingen begynte og han fikk møte sine 12 beilere, forsto han straks at det var vanskelig å forholde seg til en plan.

– Dette er ikke et program som du kan gå inn i, for mitt vedkommende, som en programleder eller karakter. Dette handler om ekte folk og ekte følelser, og det var jeg på jakt etter. Noe som skulle være ekte, forteller han.

Det er heller ingen hemmelighet at det har blitt en følelsesladd reise for 52-åringen, som er åpenhjertig om at det både har vært gode og tunge stunder.

– Det har vært en reise som har vært helt fenomenal, jeg tror ikke jeg hadde flere tårer på lager, forteller han, som også var gråtkvalt da han fortalte om programmet fra scenen under selve lanseringen.

Advarte Synnøve og Cristopher

Med på turen fulgte både eks-mannen Christopher Mørch Husby, som er nær venn og forretningspartner av Jan Thomas, og programleder og mangeårig venn, Synnøve Skarbø.

For få dager siden avsluttet Jan Thomas og Synnøve Skarbø innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Selv om begge er blant Jan Thomas' aller nærmeste, måtte han komme med en advarsel til begge før innspillingen begynte. Han fryktet nemlig hvordan de ville oppfatte ham.

– Jeg tror jeg advarte både Synnøve og Kristoffer om at jeg kom til å gå inn i en boble, og jeg advarte på forhånd at det kan kanskje oppleves som man er litt selvopptatt. Dette har jeg aldri gjort før, og du kan ikke forberede deg, forteller han.

Einars trøstende melding

Jan Thomas har ved flere anledninger åpnet opp om kjærlighetsjakten i suksesspodkasten «Jan Thomas og Einar blir venner», som han har sammen med Brille-programleder Einar Tørnquist.

Duoen fikk til og med spilt inn et par episoder i Afrika, og Jan Thomas forteller at Einar har vært en viktig venn for ham gjennom hele innspillingen.

– Etter ett av mine veldig mange nervesammenbrudd, skrev Einar til meg så fint at «Kjære Jan, du er nok alt for følsom for å lage et program som dette».

– Det hadde han nok rett i. Jeg var ikke forberedt på hvor glad jeg ble i alle 12 på forskjellige måter, fortsetter han.

– Han kan ikke «fake» noe

– Er han for følsom til å lage et slikt program, Synnøve?

– Jeg synes det hadde vært kjedelig hvis han ikke var følsom. Han kan ikke «fake» noe og det har vært kjempepositivt, forteller programleder Synnøve Skarbø.

Programlederen ble også overrasket over hvor preget hun ble av å delta på Jan Thomas' kjærlighetsjakt.

– Vi tenkte ikke helt på hvor involvert vi ble i denne gjengen her. Jeg føler vi som har laget programmet også var i en boble, forteller Synnøve og legger til:

– Det har vært en opplevelse av de sjeldne, og jeg var klar for å reise hjem, men når jeg kom hjem så fikk jeg post-produksjonsdepresjon, så jeg savner det allerede.