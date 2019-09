Jan Thomas vil finne drømmemannen på TV

- Jeg kan ikke huske sist jeg satt av fire uker for å bli kjent med et nytt menneske, sier Jan Thomas.

Det siste året har Jan Thomas gjort stor suksess med podkasten «Jan Thomas og Einar blir venner», som i år har premiere på deres egen TV-serie på Dplay ved samme navn.

Men suksess på jobbfronten er ikke nok for den 52 år gamle kjendisstylisten. De siste årene har det stått stille på kjærlighetsfronten - noe han har lyst til å gjøre noe med nå.

Etter nyttår skal Jan Thomas nemlig søke lykken med sitt helt eget program på TV Norge, «Han Thomas søker drømmeprinsen». Det avslører kanalen i en pressemelding.

- Jeg tror først og fremst at dette kommer til å bli veldig spennende. Jeg er klar for å utfordre meg selv og vokse som menneske. Av natur er jeg meget nysgjerrig så jeg gleder meg til å bli kjent med nye mennesker, sier Jan Thomas.

Ifølge pressemeldingen skal 12 håndplukkede friere kjempe om Jan Thomas’ hjerte. De skal bo sammen på en idyllisk ranch i Sør-Afrika, og de blir sendt på både romantiske og actionfylte dater med Jan Thomas i spektakulære omgivelser.

I jakten på drømmeprinsen får Jan Thomas også assistanse fra noen av sine nære venner. For hvert program må én beiler forlate ranchen, helt til bare én kandidat står igjen.

- Jeg kan ikke huske sist jeg satt av fire uker for å bli kjent med et nytt menneske og i tillegg ha kameraer rundt oss. Men jeg tror det kommer til å gå helt fint for jeg er vant til å leve med kameraer og media tett på. Det blir nok heller en utfordring for dem som skal være med, men de blir nok fort vant til det, sier Jan Thomas.

Nordisk programdirektør i Discovery Networks, Eivind Landsverk, er sikker på at serien vil bli en suksess.

- Siden Jan Thomas pakket bagen i USA og brakte ekte Hollywood-glamour hjem til Norge, har han fascinert, provosert og inspirert nordmenn. Han er en utrolig varm og vennlig person, og jeg er jeg stor fan av ham. Jeg ønsker ham all mulig hell og lykke i jakten på drømmeprinsen, sier han i pressemeldingen.