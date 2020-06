Jan Thomas viste frem kjæresten på rød løper for første gang: – Endelig!

Kjæresteparet gleder seg over å endelig kunne vise seg sammen.

SANDEFJORD (Nettavisen): Fredag 26. juni hadde Anita Skorgan (61) og Elisabeth «Bettan» Andreassen (62) premiere på sommershowet «Bettanita» på Scandic Park Hotell i Sandefjord, der flere kjente fjes var å se i publikum.

Blant andre tok Jan Thomas (53) turen, og med seg hadde han også kjæresten, Harlem Alexander (32).

Da kjendisstylisten troppet opp på Gullruten-utdelingen forrige uke, der han for øvrig vant pris for programmet der han møtte kjæresten, ble Harlem hjemme grunnet strenge korona-tiltak fra arrangørens side. Det å endelig få vise frem sin kjære på den røde løperen setter 52-åringen stor pris på.

– Endelig! sier han til Nettavisen og smiler.

– Det er veldig hyggelig å få vise oss sammen, sier Harlem.

Harlem og Jan Thomas gleder seg til kveldens show. Foto: Nettavisen

– Blir magisk

Paret, som ble kjærester etter innspillingen av «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i fjor, har grunnet koronakrisen for det meste tilbragt tid sammen hjemme den siste perioden.

De synes begge det er deilig å få komme seg litt ut igjen nå som samfunnet sakte, men sikkert går tilbake til normalen.

– Det er veldig deilig å kunne gjøre ting, ikke fordi vi må, men fordi vi har lyst. Solen skinner, og det er en fantastisk god venn som skal stå på scenen, i tillegg til at vi har mange gode venner her, så dette blir strålende, sier kjendisstylisten.

– Dette blir jo magisk. Fin musikk og fantastiske stemmer på en nydelig sommerkveld. Og med Harlem, legger han til.

Harlem sier seg enig:

– Det er deilig å endelig få lov til å være litt ute igjen. Se folk og oppleve litt sosiale sammenhenger. Så det blir gøy i kveld.

Ser frem til nattbad

Duoen tilbringer natten i Sandefjord, der showet arrangeres. Sommerbyen byr på flere gleder, kanskje spesielt for Harlem.

– Harlem er absolutt mest opptatt av at vi bor to meter fra vannet, og han har allerede oppdaget at det er en offentlig badebrygge rett her nede. Så det han kanskje gleder seg aller mest til, er når alt er ferdig og vi kan gå og ta et nattbad, sier Jan Thomas, og lurer på om det er lov å bade «kommando».

– Nei altså, hva kan de gjøre? Kaste oss i fengsel? Nei, de gjør ikke det, konkluderer han.