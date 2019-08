Jan Tore Kjærs vanvittige vekttap: Har gått ned 10 kg FØR dansetreningen startet

Hockey-profilen Jan Tore Kjær avslører de enkle grepene som har gitt resultater.

Det er ikke uvanlig at deltakerne i «Skal vi danse» går ned i vekt, men tidligere direktør i Vålerenga Hockey, Jan Tore Kjær har tatt det til et nytt nivå.

Da Kjær nylig ble lansert som deltager til høstens utgave av danseprogrammet på TV 2, var det som en betydelig slankere utgave av seg selv.

Allerede før han har begynt på dansetrening, har mannen som mange kjenner fra tv-programmet «Iskrigerne» gått ned over ti kg.

– Sånn sett har jeg vunnet allerede, humrer Kjær til Nettavisen.

STOLT: Jan Tore Kjær har lagt inn en formidabel innsats før treningen til Skal vi danse var påbegynt, men han slakker ikke av nå. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Hadde ikke lyst til å vente på et hjerteinfarkt

– Hva er det som har skjedd?

– Jeg våknet opp dagen etter jeg takket ja og tenkte «nå skal jeg ta grep». Det måtte skje noe, for jeg hadde ikke lyst til å gå og vente på et hjerteinfarkt. Så for meg er det å være med i «Skal vi danse» litt for helsegevinsten, i tillegg til opplevelsen.

Kjær elsker å lage mat og planlegger gjerne middager flere dager i forveien, men erkjenner at det er lett å bli bedagelig og leve litt for godt hele tiden.

– Jeg har gått fra å ha vært toppidrettsutøver, til å «mishandle» kroppen på den måten jeg har gjort i mange år med lite mosjon og mye god mat og drikke.

FØR OG ETTER: Jan Tore Kjær avbildet tidligere år og i begynnelsen av august, etter å ha gått ned 10 kilo. – Det føles som jeg allerede har vunnet, fordi jeg får en skikkelig helsegevinst, sier han.

Enkel oppskrift for vektnedgang

Oppskriften han har fulgt siden mai er enkel - og ikke for streng.

– Jeg spiser mye mer frukt, grønt og nøtter. Så begynte jeg å gå en lang tur, hvor jeg veksler på å løpe og å gå. Der har jeg vært litt taktisk og valgt meg ut en fast runde, så jeg ikke kan angre meg, forteller han.

På turen er det fokus på intervalltrening. Han løper opp bakkene, går ned bakkene og jogger på flatene.

For å motivere seg setter han delmål, for eksempel ved å løpe fra en trestamme til en annen, en lyktestolpe til en annen. I tillegg får han ekstra giv av en nyinnkjøpt pulsklokke som viser kaloritap og hvor langt han har gått.

– Fra jeg begynte i mai til nå går turen 18 minutter raskere, forteller Skal vi danse-deltakeren stolt.

Dette har han kuttet ut

Kjær spiser ikke et fast antall måltider om dagen, men har variert kost og er opptatt av å ikke være for streng.

– Det er fortsatt veldig viktig for meg å spise en god middag, så der har jeg endret lite annet enn at jeg begrenser meg på ris, pasta og poteter.

Han innrømmer at det var tungt å begynne på den sunne veien, men han tror mye av hemmeligheten er at han ikke kjører på for hardt og at han tillater seg å kose seg, men ikke hele tiden.

– Det har vært en syk følelse og jeg gleder meg til fortsettelsen. Jeg tør ikke tenke på hvordan det skulle gått hvis ikke jeg hadde gjort det her. Da hadde jeg fortsatt vært den gode, gamle smørbrødtjukken, forteller Kjær.

I videoen øverst kan du høre om Jan Tore Kjærs «Skal vi danse»-plan.

Slik unngår han søtsuget

De fleste av oss kan kjenne seg igjen i det å få et søtsug på kveldstid, men også potetgull og sjokolade har Kjær kuttet ut.

– Jeg kan kose meg med sånt på lørdag, men når du først har kuttet ut potetgull og sjokolade får du etter en liten stund ikke så hig etter det heller. Før var jeg ikke noe glad i bær, men nå er det bær og vaniljekesam som er tingen, det er veldig godt, forteller han.

Om knaskebehovet blir for stort i hverdagen, er hemmeligheten hans litt kald brokkoli eller blomkål. På farten har han alltid ting som snackspaprika eller minigulrøtter tilgjengelig.

– Det kan jo være sinnsykt kjedelig, men har du for eksempel brokkoli eller blomkål kan det raskt bli mer spennende for eksempel med litt sweet chilli-krydder eller kikkoman, forteller den tidligere Vålerenga-direktøren som er glad i å stå bak grytene og eksprimentere.

GLEDER SEG: Jan Tore Kjær danset seg ned trappen på «Skal vi danse»-lanseringen. – Jeg skal by på meg selv, skape humor og ha det gøy. For noen av de unge er «Skal vi danse» kanskje en viktig del av karrieren, men jeg er såpass voksen at for meg er dette bare en morsom greie. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Selvpåført alkohol-nekt: – Aldri danset edru før

Siden han begynte på et sunnere liv i mai har han likevel kost seg med drinker og rødvin, men prøvd å begrense inntaket. Nå er det imidlertid slutt. Han har nemlig gitt seg selv alkonekt så lenge han er med i programmet.

– Sannheten er at jeg aldri har danset edru før, og jeg har aldri har sett på «Skal vi danse» edru før, humrer han og forklarer:

– Det går klokka klokka 20 på lørdager, og da har jeg kokkelert i et par timer allerede og er godt ned i flaska, for jeg koser meg med rødvin på lørdager. Når du da fortsetter litt senere på kvelden og tar en tur ut og danser videre, så ja... Det er ikke det at jeg har alkoholproblemer, men dansing har vært mye rødvin, humrer han.

SLIK VI ER VANT TIL Å SE HAM: Jan Tore Kjær, slik vi er vant til å se ham - med et brennende hjerte for Vålerenga. Den tidligere hockeyspilleren har vært en profil som klubbdirektør i Vålerenga Hockey, blant annet gjennom serien «Iskrigerne». Her fra 2015 - og en del kilo tyngre enn i dag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Planlegger å gå ned mer

På jobben har kollegene kommentert at han snart må kjøpe seg nye klær, for de gamle begynner å bli alt for store, men Kjær selv har en annen plan.

– Olabuksene begynner å føles litt som joggebukser, men jeg tror ikke jeg skal kjøpe ny garderobe helt ennå. Kanskje tar jeg av meg ti kg til i løpet av treningsperioden og tiden i «Skal vi danse», så jeg drøyer kleskjøpet litt til, smiler han lurt.