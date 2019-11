Janne Formoe om bryllupsplanleggingen: – Får nerver bare du sier det

Hinter om når bryllupet med kjæresten Jan Fredrik Karlsen skal stå.

ROCKEFELLER (Nettavisen): Janne Formoe har tidvis vært svært privat om forholdet med Jan Fredrik Karlsen, men da han gikk ned på kne for å fri under Jannes 44-årsdag i sommer, klarte ikke å paret å skjule gleden.

Etter å ha feiret både bursdag og frieri, kunne Formoe på Discoverys vårlansering denne uken fortelle at paret så smått har begynt å planlegge bryllupet.

– Indre stress

– Jeg har begynt å planlegge litt, men har litt indre stress for at jeg burde gjort mer, men jeg...eller vi holder på. Så jeg får helt nerver bare du sier det, ler hun.

– Det er mye styr å skulle arrangere et bryllup?

– Ja, mye styr og det er masse å tenke på, men jeg tror det skal gå greit, sier Formoe, som for tiden er aktuell som dommer i «Norske talenter».

Bryllup i 2020?

Akkurat når bryllupet skal stå ønsker hun ikke å fortelle, men på spørsmål om det er allerede til sommeren, svarer hun med et smil:

– Eh, kanskje...

Det norske folk har fulgt forholdet mellom Formoe og Jan Fredrik Karlsen gjennom flere brudd og gjenforeninger, og paret høstet mange gratulasjoner da forlovelsen ble kjent tidligere i sommer. Sammen har de datteren Felicia Karlsen.

Hovedpersonene selv har hatt fokus på å holde privatlivet privat. Derfor er det knyttet stor spenning til hvordan bryllupet og feiringen blir.

– Jeg regner med at det ikke blir tv-sendt seremoni, men hva kommer vi til å få se av bryllupet?

– Vi skal feire kjærligheten, så det kommer ikke til å være hemmelig, men det blir ikke noen reality-serie, det kan jeg si, ler hun.

Jannes sommertradisjon

På skjermen er Janne veletablert med Trond Fausa Aurvåg i serien «Neste sommer». Der gestalter de rollene som ekteparet Eva og Per Ivar Nilsen, og mot vårparten blir det premiere på en ny sesong - for syvende året på rad.

– Det er blitt en sommertradisjon, nå er det syvende sesong og vi har det så fantastisk morsomt sammen, og vi er blitt en slags familie rett og slett.

På spørsmål om hva man kan forvente av den neste sesongen, lover Janne både latterfylte og kleine øyeblikk.

– Det er forviklinger og familiekonstellasjoner og jeg har fortsatt en klumsete, irriterende mann og selv er jeg ganske streng. Vi holder på med prosjekter som går i vasken, eller vannet eller hva det måtte være. Det blir fart, humor og gjenkjennelige øyeblikk og litt nytt, forteller hun.

Etter å ha jobbet sammen i så mange sesonger, er hun blitt godt vant til å være karakteren Eva.

– Det ligger så under huden, så det går ganske greit. Jeg har den karakteren inne og hele gjengen og familien er liksom satt. Det er bare å komme tilbake og inn i bua, «her er vi igjen», og ta på kostyme, med masse ull under, for ofte er det jo kaldt. Så er det å kjøre i gang, forteller hun.