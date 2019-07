Jason Momoa blir «bodyshamet» på ferie - fansen slår tilbake

Her har du to menneskegrupper som aldri tar ferie: Paparazzifotografer og «body shamere» på sosiale medier.

Kroppspress og såkalt «body shaming» har lenge blitt omtalt som et «kvinneproblem», og vi kan vise til uendelig med eksempler fra kvinnelige kjendiser som opplever å få negative kommentarer om kroppen sin - hovedsakelig på sosiale medier, men også i tabloidpressen.

Men problemet angår ikke utelukkende damer. Ifølge eksperter er kroppspresset på gutter økende, og det ser man også i sosiale medier.

Skuespiller Jason Momoa, best kjent for sin rolle som «Aquaman», ble nylig «body shamet» mens han var på stranda i Venice med familien sin.

Først og fremst: Momoa har på ingen måte stilt opp til fotoshoot på stranda, men som kjent tar paparazzifotografene aldri ferie.

Bildet ble deretter delt på US Weekly sin Instagram-profil, og da tok det ikke lang tid før det ramlet inn med kommentarer av type «hvor ble det av magemusklene?»

Skuespilleren, som utvilsomt trente hardt før sin rolle i «Aquaman», får imidlertid raskt støtte fra fansen, som slår tilbake mot kroppskritikerne:

«Han har en bedre kropp en flesteparten av de som kommenterer her. Jeg skjønner ikke hva folk maser om.»

«Hvis dette er en «pappakropp», så liker «mamma» det!»

«Han ser fantastisk ut, som vanlig. Kan ikke folk passe sine egne saker i stedet for å overføre sine usikkerheter på andre mennesker?»

Kroppspress blant unge

Nå ser det imidlertid ikke ut til at Momoa er nevneverdig plaget av kommentarene, men all forskning på kroppspress, viser at sosiale medier i stor grad er roten til problemet.

Og hvis Momoa får beskjed om at selv han ikke ser bra nok ut, hvilket signal sender det til alle andre?

Vi trenger ikke lete lenge for å finne forsknings som viser hvor alvorlig kroppspress-problemet er i Norge i dag - og aller verst går det utover de unge.

En rekke studier viser urovekkende tall:

Nærmere halvparten av unge mellom 12 og 13 år vil endre på eget utseende, og tre av ti tror andre på samme alder tenker negativt om deres utseende (Kilde: Press-rapport fra 2018)

Hver fjerde henvendelse til Røde Kors' samtaletjeneste kommer fra barn og unge som ikke er fornøyd med eget utseende og opplever kroppspress.

23 prosent av unge opplever «mye» eller «svært mye press» for å se bra ut eller ha en fin kropp. 48 prosent opplever «en del press» eller «litt press», mens kun 29 prosent opplever «ikke noe press» for å se bra ut eller ha en fin kropp (Kilde: Ungdata-rapport 2018).

- Vi ser at guttene også sliter

Kroppspresset er riktignok høyere blant jenter enn blant gutter.

Ifølge Ungdata-rapporten fra 2018, opplever 35 prosent av jenter press om å se bra ut eller ha en fin kropp - mot bare 10 prosent av guttene.

Men forskning viser også at kroppspress i aller høyeste grad påvirker guttene, og det er hovedsakelig to ting som gjelder: Muskler og lav fettprosent.

I januar publiserte NTNU og Harvard University en studie som viser en sterk sammenhengen mellom psykiske helseproblemer og såkalt «overopptatthet» av å bygge muskler blant gutter.

- I mange år har vi tenkt at jenter er hardere rammet av kroppspress enn gutter, men nå ser vi også at guttene sliter. Studien viser at de som er overopptatt av kropp og muskelbygging, egentlig sliter med andre ting. Psykiske problemer kommer til uttrykk via kampen for muskler og lite kroppsfett, men de blir aldri fornøyde med kroppen sin, uansett hvor muskuløse de blir, fordi det er hvordan de har det med seg selv som tenkes å være det egentlige problemet, uttalte forsker Trine Tetlie Eik-Nes, førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, til Nettavisen.

- Lav fettprosent er egentlig nok

Anders Lillosæter (21) brukte store deler av tenårene sine på å forsøke å oppnå «drømmekroppen», som han i korte trekk beskriver slik:

- Lav fettprosent er egentlig nok. Lite kroppsfett. For da vises musklene.

ÅPEN: Anders Lillesæther var åpen om sin kamp mot spiseforstyrrelser i NRK-serien «Jeg mot meg». Foto: Nrk

Som 18-åring deltok han i NRK-serien «Jeg mot meg», hvor han åpent fortalte om at han slet med spiseforstyrrelser, tvangstanker, angst og depresjon.

Lillosæter tror mange unge menn sliter med kroppspress på samme måte som jenter gjør.

- På Instagram får du opp så mye reklame om alt fra treningsprogram til utstyr og kosttilskudd. I tillegg er det en plattform hvor menn som ser veldig bra ut, skaper seg store følgerskarer og blir idealer unge gutter ser opp til, uttalte Lillosæter til Nettavisen i januar.