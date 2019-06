Den danske trommeslageren Kresten Osgood er en sprudlende og kompromissløs musikant som med bandet sitt og musikken sin gir oss uforfalska, ekte og tidløs jazzmusikk.

Sammen med en kvintett bestående av Mads Egetoft på saksofon, norske, men Danmark-bosatte Erik Kimestad på trompet, Matthias Petri på bass og Jeppe Zeeberg på piano, alle unge og mer enn lovende instrumentalister, har Osgood (42) invitert oss med på en ekskursjon i et tidløst og herlig jazzunivers. Og her snakker vi altså Jazz med stor J.

Kresten Osgood er en usedvanlig allsidig musikant som også har ei fortid og delvis nåtid som rapper, vokalist, saksofonist og trompeter. Det er likevel liten tvil om at det er trommeslageren, komponisten og bandlederen Osgood som har spilt de viktigste rollene så langt.

Det kommer det en flott bekreftelse på her med denne dobbelt cden/lpen der vi får høre originale og friske tolkninger av låter av storheter som Eric Dolphy, Randy Weston, Elmo Hope, Thelonious Monk - som jeg mistenker er Osgoods største favoritt, Duke Ellington, Miles Davis og Charles Mingus. I tillegg har Osgood skrevet en del låter sjøl også.

Osgoods medsammensvorne, blant andre Mandals store trompetsønn Erik Kimestad, har så definitivt mesteparten av si karriere foran seg, men til tross for relativt få år på Tellus så har de tilegna seg store deler av jazzhistoria og tatt gode steg i retning seg sjøl.

Dette er straight jazzmusikk med røtter i det amerikanske 60-tallet som Osgood & Co har tatt videre inn i vår tid. De forteller oss at denne musikken har uante muligheter og at den er totalt tidløs. Du verden så tøft det er og du verden for noen bumerker de fem setter underveis.

