Jazz med stor J

Pianisten David Kikoski har dukka opp i en rekke sammenhenger og gjør det like like bra hver gang. Her får vi møte han som sjef.

David Kikoski (57) har spilt med «alle» fra Roy Haynes via Randy Brecker og til Mingus Dynasty. Han kan bli også bli påtruffet i elektriske settinger. Han har det meste inne.

Her stiller han opp med en kvartettsetting der tenorsaksofonist Eric Alexander, trommeslager Joe Farnsworth og bassist Peter Washington har blitt innkalt. På sett og vis er det en rett beskrivelse også: dette er nemlig ikke noe fast band, men gode venner av canadiske, men USA-bosatte Kikoski som møtes sammen i et studio for første gang.

Kikoski visste nok på forhånd at de tre gjestene kom til å passe godt sammen - og det hadde han helt rett i. Vi har jo med tre av de fremste instrumentalistene i den moderne hardbop-gata å gjøre.

Kikoski har invitert de inn i et landskap der to originallåter av Kikoski/Alexander står på programmet sammen med Jimmy Webbs nydelige «Wichita Linesman», standardlåtene «If I Were a Bell», «Emily», «Love for Sale», «My One and Only Love» og «Willow Weep for Me» samt Coltrane-hyllesten «Lazy Bird». Alt er gjort med en liten tvist slik at tolkningene hele tida blir personlige.

De som husker bandet Eastern Rebellion med blant andre George Coleman, Billy Higgins og Cedar Walton og som syntes om det, vil finne veldig mye å glede seg over på «Phoenix Rising». Ingen store overraskelser dukker opp her - bare mye god Jazzmusikk med stor J. Det holder lenge det.

