Jeff Bridges behandles for lymfekreft

Skuespiller Jeff Bridges (70) sier han er diagnostisert med lymfekreft, men han mener prognosene er gode.

Bridges refererte til sin karakter The Dude fra «The Big Lebowski» da han fortalte om kreftsykdommen på Twitter.

I uttalelsen sier Bridges at han forstår at sykdommen er alvorlig, og at han er takknemlig for støtten fra familien og venner. Han sier han snart starter behandlingen og lover å holde sine tilhengere oppdatert om tilstanden.

Bridges er blant annet kjent for rollene i «Starman», «True Grit», «The Last Picture Show» og en rekke andre filmer. I 2009 ble han tildelt Oscar for beste mannlige hovedrolle for rollen som countrysangeren Bad Blake i filmen «Crazy Heart». Han er nominert til Oscar sju ganger.