Jeg blir så forbanna på slike som deg, Sanna Sarromaa.

Av Ida Vindstad / Crohnsglede.no

I dag leste jeg noe, som gjorde meg trist og forbannet. Først trodde jeg det var tull, men denne dama tuller dessverre ikke. Det hun har sagt i dette intervjuet gjorde meg direkte lei meg.

Er det rart vi med fordøyelsessykdommer sliter, når mennesker med så forvrengt syn og ikke minst uvitenhet får spalteplass? Ja, til og med lov til å skrive bok!

Hun ønsket sin eksmann og hans nye kjæreste en magesykdom. En magesykdom fordi det gjorde at de mest sannsynlig måtte ha utlagt tarm og det lukter vondt?

Hallo?

Lukter vondt!?

Ida Vindstad skriver bloggen Crohnsglede.no. Foto: Privat

Kjære Sanna Sarromaa, dette er noe av det drøyeste jeg har lest på en stund! Vet du at de som har utlagt tarm ofte har kjempet for livet? Vet du at de har vært så syke at livet før stomi ikke var noe liv? Vet du at uten utlagt tarm hadde de ikke overlevd?

Vet du at for mange som har fått utlagt tarm har fått livet tilbake i gave? At de kan igjen delta i livet? At de kan spise, drikke og gjøre alt det de ønsker igjen, etter en tid i et helvete jeg lover deg du ikke en gang ønsker din eksmann eller hans elskerinne.

For vet du hva? Å ønske noen syk er virkelig så lavmål som det går an å bli. Ingen fortjener sykdom, og ingen bør si at noen med utlagt tarm lukter vondt!

Ingen!

Dette provoser meg! For vet du hva, de lukter ikke noe mer vondt en andre. Det er uvitenhet, farlig uvitenhet faktisk. Uvitenhet som bidrar til stigma, farlige misforståelser og at mennesker rett og slett lever i redsel for at noen skal tro på at det du sier!

Jeg er opptatt av at mennesker skal sees som et menneske, ikke som sykdommen de uheldigvis har.

Jeg tror at det å opplyse om sykdommer, vise frem stomier og fortelle åpent om oppturer og nedturer som en kroniker har, kan bidra til at friske skal forstå at vi er som alle andre. Men slike uttalelser som du kommer med her Sanna, er rett og slett livsfarlige!

Og vet du hva? Stomi er ikke ekkelt!

Den avføringen du bæsjer ut rumpa og tørker av deg med papir når du er ferdig, kommer ut fra en liten del av tarmen som er sydd fast i huden og i en pose som er totalt lukket og forseglet som er festet til den tarmtuten til en med stomi.

Jeg tror det er større sjans for at du lukter dritt etter å tørket av deg avføring, enn at du skal lukte noe igjennom en tett pose. Selvfølgelig kan uhell skje, posen kan gå lekk eller falle av. Men det er ikke normalen.

Du gjør meg trist, lei og enda mer engasjert. Engasjert for å få disse idiotiske tabuene ditt pepper'n gror, og få slike som deg til å holde munn om ting du ikke har greie på!