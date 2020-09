Jeg går meg vill på Vinmonopolet

I bildet over la du neppe merke til hylleetikettene. Nettopp det er problemet med Vinmonopolets nye design.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Jeg liker det norske Vinmonopolet. Jeg liker det så godt at jeg har forsvart det både her på bloggen og ute i virkeligheten. Jeg liker Vinmonopolet så godt at jeg vil kalle meg en venn av dem. Og da er vi ved sakens kjerne, for det er fra venner en skal høre sannheten.

Ingen nyheter

I går ruslet jeg glad og fornøyd inn på et av mine lokale polutsalg for å hente noen øl jeg hadde bestilt, og for å sjekke om det var noe fra slippet 4. september som «måtte» være med meg hjem. Jeg stiller meg, slik jeg pleier, halvannen til to meter fra hyllen og lar blikket streife for å finne lappene med «Nyhet».

Jeg ser ingen, og jeg føler at hyllene er mer rotete en før. Det er rett og slett ikke mulig for hodet å sortere det øynene tar inn. Derfor spør jeg en av polets blide og hjelpsomme medarbeidere om de ikke lenger merker nyhetene.

Han sier: «Joda, med et lite merke på de nye etikettene».

Nye etiketter?

Det går brått og brutalt opp for meg at det er dette som er forklaringen på at jeg sliter med å orientere meg. De har gått til det ekstremt tåpelige skrittet å fjerne flaggene fra etiketten.

Norsk øl står nå hulter til bulter med tysk, svensk, belgisk, spansk og annet, uten annen opphavsmerking enn en liten utydelig tekst.

Feil font

Ikke nok med det. De har valgt en font for prisene som gjør dem vanskelige å lese på normal avstand fra hyllene. Dette fra en mann som ikke har lange nok armer til å lese avisen uten briller.

De har fått plass til mye informasjon, men er det her vi vil ha den? Legg merke til den dårlige tilpasningen til holderen. Foto: Sammy Myklebust

Jeg vet med sikkerhet at min navigering ved hjelp av flagg ikke på noen måte er unik.

Ølhyllene, og brennevinshyllene, er organisert etter stil - ikke land. Dermed er dette essensielt for å navigere seg frem til godt norsk øl, en god tsjekkisk pilsner eller en ekte belgisk trippel.

Vinhyllene er organisert etter opphavsland og har dermed ikke samme kaoset på opphav. Du kan alltid heve hodet og sjekke skiltet 3-4 meter over deg, men du vet innerst inne at du gjerne navigerer etter flaggene på etikettene når du skal ha noe annet enn det du allerede vet hvor står.

I hyllen for hveteøl er det lettere å skille etiketter enn for de fleste andre hyller på polet, men også her forsvinner oversikten.

Det svaret man ber om

Vinmonopolet har gjort en undersøkelse blant kundene før de gjorde denne endringen, men som ved alle slike undersøkelser får man gjerne det svaret man ber om.

Spør en om folk vil ha mer informasjon på hylleetiketten, får en gjerne et annet svar om en spør om folk vil ofre flagget for å få små, vanskelig leselige, temmelig intetsigende smaksnotater.

Smaksnotater som uansett er tilgjengelige om en scanner strekkoden på hylleetiketten med polets glimrende app.

Mye som mangler

Fjerning av merket med «Nyhet» har sin forklaring i at Helsedirektoratet, mildt sagt, ikke er spesielt glad i dette, mens denne nye håpløse hylleetiketten helt og holdent må tilskrives Vinmonopolet.

Den blir absolutt ikke bedre av at den er så dårlig tilpasset holderen den skal inn i at strekkoden havner bak kanten øverst og blir vanskelig å scanne.

Et annet snodig valg er at ABV (alkoholstyrke) ikke er en del av det nye designet.

En liten kikk i vinhyllen, der de ennå ikke har skiftet alle hylleetikettene, viser klart hvor intetsigende det nye designet er - og hvor feil fontvalget for pris er. Foto: Sammy Myklebust

For meg og mine likesinnede er dette et orienteringsproblem, og vi kan nok, om vi absolutt må, finne veier rundt dette.

For norske bryggerier er dette en langt større utfordring. Deres varer er nå gjort langt mindre synlige blant utenlandske konkurrenter. Kunder som før har plukket med seg forskjellige norske øl - eller brennevin - vil nå slite med å finne disse. Og når de er lei av å lete, tar de med seg et tilfeldig øl i sin favorittstil.

- Få flaggene tilbake

Kjære Vinmonopolet, ta til vett og få flaggene tilbake på hylleetikettene.

Det vil hjelpe både kunder og norske produsenter. Noe som igjen vil hjelpe dere og velferdsstaten.

Og når dere først er i gang, skap fonter som passer bedre i interne dokumenter enn på hyllekanter.