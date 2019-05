Jeg har fått en slapp og følelsesløs skjede!

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Hei,

Jeg er en ung dame på 37 år, som har hatt problemer med muskulaturen (tror jeg) i 3 år nå. Jeg sier «tror» fordi jeg vet ikke helt hva som er problemet, egentlig. Men skal prøve å forklare.

Jeg har alltid hatt et veldig godt sexliv, både med meg selv og med menn. Jeg har født to barn, og merket ikke noe negativt i underlivet mitt etter fødslene.

Jeg har vært i ett og samme forhold de siste 12 åra, men vi har nå gått fra hverandre.



Problemet startet i en sexakt. Vi hadde sex, og jeg husker jeg hadde negative tanker om han jeg hadde sex med. Jeg var ikke lykkelig, og heller ikke tent på min eks.

Jeg husker jeg knep det jeg kunne mens han holdt på. Plutselig kjenner jeg en intens smerte, i underliv og i korsryggen (han tok meg bakfra). Smerten kunne minne om hekseskudd som jeg har hatt i ryggen før. Vi stoppet med sexen med en gang.

Jeg merket med en gang at jeg plutselig ikke kunne knipe sammen musklene i skjeden. Første gangen vi hadde sex etter dette følte jeg ingenting. Var helt død der nede og klarte ikke å stramme musklene.



Jeg ble veldig fortvilt, for jeg har hatt vane med å onanere og få orgasmer daglig i alle år, men plutselig hadde jeg ingen kontakt og måtte bruke veldig lang tid på å komme. Når jeg endelig kom, fikk jeg ingen sammentrekninger i skjeden.

Slik hadde jeg det i et halvt år før jeg tok kontakt med gynekologspesialist. Hun kunne bekrefte at jeg ikke hadde særlig muskler, og sammenlignet det med det motsatte av vaginisme. Hun snakket også om at det kunne være begynnelsen på ME, men syntes det i det hele tatt var rart.



Samtidig som jeg ble slapp i vaginaen så føles rompehullet veldig stramt om det kan ha noe å si. Følte også at vaginaen skulle «dette ut» og jeg hadde problemer med å tømme urinen i starten. Å tisse går greit nå, men føler enda rompa er sykt stram. Når jeg kniper så kjenner jeg at det strammer mer bak enn foran.



Jeg har fortsatt å onanere regelmessig og har nå igjen orgasmer som kommer relativt raskt, og når orgasmen kommer får jeg sammentrekninger. Men jeg klarer fremdeles ikke å knipe slik jeg gjorde før. Før når jeg kneip kjente jeg det strammet helt opp mot klitoris. Nå kjenner jeg det strammer mer bak mot rumpehullet.



Dette har ødelagt min tidligere seksuelle trygghet. Og nå som jeg er single så har jeg ikke selvtillit til å ha sex med en ny mann med denne slappe og følelsesløse skjeden.



Jeg kjenner jeg blir dypt deprimert om jeg tenker for mye på dette. Jeg som elska sex mer enn noen, er nå redd for å ha sex. Synes dette er så sykt trist. Og vanskelig å forklare til en lege også, men lettere å skrive. Har du noen råd? Som kan gi håp?

Hilsen meg.





Svar

Kjære deg, og takk for spørsmålet ditt.

Du har skrevet en lang epost som du ser at jeg har forkortet en del, men det viktigste er der.

Det er umulig per epost og svar her i spalten, å fastslå hva det er som er grunnen til dine plager eller sette en diagnose, men jeg vil gjerne komme med mine tanker om mulige årsaker, og gi råd om hva du kan gjøre videre med dette.

Det vi først og fremst kan slå fast, er at noe oppstod eller ble utløst da dere hadde dette samleie og du fikk de sterke smertene. Dette kan grovt sett enten dreie seg om noe utelukkende muskulært og/eller nevrologisk, eller psykisk.

Med tanke på det gynekologen antydet for deg da du var til undersøkelse der, vil jeg tro at det var MS (og ikke ME) hun snakket om? MS kan starte med symptomer fra underlivet som første tegn, men jeg har ikke hørt om tilfeller der det oppstår som direkte akutte smertefulle «lammelser» slik du opplevde det. Likevel så vil jeg råde deg til å ta gynekologens antydning på alvor, og få videre utredning, for å få en bekreftelse eller helst en avkreftelse på den antydningen hun kom med.

Det kan også være andre nevrologiske forklaringer, som for eksempel at hekseskuddet du kjente kom av at du faktisk fikk prolaps i ryggen, noe som kan gjøre at nerver blir liggende i klem, og dette igjen kan føre til (delvis) lammelser. Noe som kan stemme med det du beskriver som problemer i ettertid og fram til i dag. Derfor er det viktig at du får en nevrologisk vurdering. Fastlegen din kan henvise deg videre til en nevrolog (lege som er spesialist i nevrologi).

Om man skal tenke at det kan være en isolert muskulær skade som oppstod, kan en løsning være at du får en undersøkelse og kartlegging av fysioterapeut eller tilsvarende. Også dette kan du ta opp med fastlegen din, som kan henvise deg til rette instans. Her vil jeg tilføye at det er flott at du har fortsatt med å onanere, da det er en flott måte å trene opp og/eller vedlikeholde muskelstyrken i underlivet.

Jeg vil altså råde deg til å ta opp problemet ditt med fastlegen din slik at du kan få en god og nødvendig fysisk utredning. Siden du synes det er vanskelig, kan det være en ide at du viser legen det du har skrevet til meg, og svaret mitt. Husk at dette er legenes jobb!

Når du har vært gjennom utredning, undersøkelser og kartlegging, og eventuelt da fremdeles ikke har noe svar på hva som er årsaken til ditt problem, så kan man begynne å tenke i psykisk retning. Dette var tydeligvis en veldig smertefull opplevelse, krydret med dine negative tanker om den personen du hadde sex med, og kombinasjonen kan ha skapt et «psykisk avtrykk» som gjør at du stadig opplever disse symptomene – hjernen forsøker bare å beskytte deg mot at dette skal skje igjen ved at du får såkalte psykosomatiske symptomer. Men dette kommer som sagt i neste runde – om de ikke finner noe nevrologisk eller muskulær forklaring.

Håper dette er til hjelp for deg.

Ønsker deg alt godt – klem fra ho Siv