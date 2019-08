Jeg har lite fart på utløsningene mine, hva kan jeg gjøre?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Heisann.

Jeg har et lite spørsmål. Jeg er en mann i slutten av 30-årene som vil ha barn.

Når jeg har sex og får orgasme, så kommer jeg ikke med en gang. Men når jeg får slappet av litt så klarer jeg å presse sæden ut etterpå.

Jeg er ikke sikker på hva som skjer, men det er et problem. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette?

Jeg har slitt med perioder med ryggsmerter, og før jul løftet jeg på meg ryggvondt gjennom jobben. Har egentlig etter det, i forbindelse med ryggsmerter, fått lite fart i utløsningene mine.

Hilsen mann i 30-årene

Svar

Hei, hyggelig at du skriver til meg.

Siden orgasme og sædutløsning gjerne opptrer samtidig, tenker de fleste på det som en og samme sak, men de er - og kan opptre - helt uavhengig av hverandre, noe ditt problem er et godt eksempel på.

Problemer med orgasmen og/eller sædutløsningen kan ha enten psykisk årsak eller fysisk - medisinsk årsak (eller en kombinasjon). Du skriver ikke noe om problemet ditt er der både når du har samleie og når du onanerer, noe som har betydning for svaret.

LES OGSÅ: Er du pornodeppa?

Om problemet oppstår kun når du har sex sammen med din partner, at det fungerer som det skal når du onanerer, så vet du i alle fall at kroppen din kan fungere som den skal. Det betyr også at det ikke er noe alvorlig i veien med deg, og at det sannsynligvis heller ikke er fysiske årsaker til ditt problem.

Derimot om problemet er der både når du onanerer, og når du har sex med en annen, så kan det være mer sannsynlig at problemet har en fysisk årsak, selv om man ikke kan slå det fast bare på bakgrunn av det.

Du skriver at du har slitt med ryggsmerter, og om jeg forstår deg riktig så oppstod problemet med utløsning omtrent samtidig med at disse smertene kom. Det kan jo tyde på en nevrologisk sammenheng mellom det som skjedde i ryggen din og treg utløsning, men det trenger ikke være det.

Som du skjønner så er det vanskelig å slå fast, bare på bakgrunn av det du har skrevet til meg, hva problemet ditt skyldes, om det er fysisk eller psykisk (eller en kombinasjon). Dermed er det også vanskelig å svare deg på hva du kan gjøre for å fikse det.

LES OGSÅ: Kan smitte føre til ereksjonssvikt?

Mitt råd er derfor at du oppsøker fastlegen din (eller en annen lege) for en undersøkelse og eventuelt henvisning til nevrolog eller urolog om legen mener det nødvendig. Om legen kan utelukke fysisk årsak, vil jeg anbefale deg å finne noen du kan snakke med.

Orgasmen og sædutløsningen er dessverre ikke viljestyrt. Selv om du ønsker det, så skjer det ikke. Snarere tvert imot - jo mer du stresser med å få det til, jo mer umulig eller lengre tid kan det ta. Dette er ikke uvanlig, og det omtales gjerne som et stressrelatert problem. Det kan for eksempel komme av at du lett lar deg distrahere, at du har satt for høye forventninger til deg selv, at du er redd for å slippe kontrollen, at du veldig gjerne vil ha barn eller motsatt - at du innerst inne ikke vil ha barn.

Her kan du finne en oversikt over godkjente sexologer i hele Norge.

Siden problemet ditt, etter det jeg forstår, hindrer deg og din partner i å bli gravide, og om dere synes det begynner å haste, så finnes det ulike løsninger for akkurat den utfordringen.

En mulighet er for eksempel å fylle den sæden du får ut, på en sprøyte eller lignende, og sprøyte det lengst inn i skjeden mens sæden ennå er fersk. En annen mulighet er at legen din kan henvise dere til et sykehus som har tilbud om assistert befruktning.

Håper svaret er til litt hjelp for deg.

Jeg ønsker deg lykke til.

Klem fra ho Siv