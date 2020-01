Jeg sier ja takk til klorvasket kylling

USA vil at EU skal oppheve forbudet mot klorvasket kylling og hormonbehandlet storfekjøtt i bytte mot en rask handelsavtale.

EU har importforbud mot kylling som er blitt vasket med klor, fordi unionen frykter at det er en sovepute for dårlig hygiene i amerikansk fjørfeindustri. I USA er det også lov å injisere storfe med steroider slik at de vokser raskere. Metoden har vært forbudt i EU i 30 år, i følge NTB.

USAs landbruksminister Sonny Perdue uttrykker betydelig misnøye med det han mener er svartmaling av amerikansk kyllingproduksjon. Han mener han det er feil å si at kyllingene er vasket i klor og at det ofte dreier seg om eddik-vask.

Man kan få panikkangst av slike nyheter. Kloret kylling høres jo rett og slett skremmende ut. Jeg er enig i det. Men det er rart med ting man ikke går rundt til vanlig og tenker at kan være direkte farlig. En gang var jeg på ferie i Danmark og gikk i butikken. Da oppdaget jeg at de reklamerte for "salmonella-fri kylling". Det var en rekke plakater som skrøt av at i akkurat denne butikken var det overhode ingen spor av salmonella. Men hva da med alle de andre butikkene, de som ikke sier et pipp om salmonella? Hva med de? Når man begynner å tenke slik og lar frykten for sykdom flyte fritt, gjerne på tvers av landegrenser, så finner man ut hvor farlig det er å leve. Hvor lite gjennomstekt ting kan finne på å være.

Det er flere hundre millioner amerikanere som åpenbart spiser store mengder kloret kylling uten å ane at de er i fare. Nå er kanskje det et dårlig argument. Mange av dem aner jo heller ikke at presidenten deres kan være farlig. Kanskje presidenten til og med har spist masse storfe injisert med steroider. Det kan man ikke se helt bort i fra.

Når jeg tenker godt etter så er jeg positiv til klorrenset kylling. Det kommer av at jeg har jeg badet i klor det meste av mitt liv. Jeg har plasket rundt i svømmehaller minst to ganger i uken i årevis. I barndommen kan jeg huske at jeg ble litt plaget av misfarget hår. Kloret bidro til å gi håret et grønnskjær. Det skadet meg på kjønnsmarkedet, men plagene var forbigående. Fargen ga seg etter par år da jeg gikk ut av ungdomskolen. Jeg vil dessuten legge til at det fins tusenvis av mennesker som betaler dyrt for å få grønt hår. Det er ikke noe galt med det.