Jenna Dewan er gravid med kjæresten Steve Kazee

Channing Tatums eks-kjæreste skal bli mamma igjen.

Skuespillerparet Jenna Dewan (38) og Steve Kazee (43) venter sitt første barn sammen, melder PEOPLE.

- Vi er overlykkelige og kunne ikke vært gladere over familieforøkelsen, sier paret.

Paret har vært kjærester i et års tid, men har vært ganske private rundt forholdet. De deler likevel glimt fra sin hverdag sammen på sosiale medier.

Dewan var gift med skuespiller Channing Tatum i ni år. Paret gikk fra hverandre våren 2018, og har en datter sammen, Everly (6).

Bruddet kom som et sjokk på fansen, som hadde inntrykk, via sosiale medier, av at paret var svært lykkelige sammen.

«Vi har kjærlig valgt å skille lag. Vi ble dypt forelsket for mange år siden, og har hatt en magisk reise sammen,» skrev Tatum på Instagram da.

SKILT: Channing Tatum og Jenna Dewan var gift i ni år. Foto: Ntb Scanpix

Tatum har også fått ny kjæreste, og har siden i vinter datet artist Jessie J. Også denne nyheten delte Tatum på Instagram:

«Du har velsignet våre øyne, ører og hjerter og våre liv. Tusen takk for at du er du. Du er er så spesiell. Gratulerer med dagen, kjære», skrev han til bildet av Jessie J.

I ettertid har Tatum imidlertid slettet sin Instagram-konto. Han følte det var lenge siden han hadde vært kreativ på sosiale medier, og ønsket seg en pause, skrev PEOPLE.

- Nå skal jeg bare være i den virkelige verden en stund, borte fra telefonen min. Jeg kommer sikkert tilbake en eller annen gang. Men hvis jeg gjør det, vil det være med et klart budskap og tanke rundt hva jeg deler, sa Tanum i sommer.