Vet hva hun ville gjort dersom hun ikke var skuespiller.

Jennifer Aniston (51) slo for alvor gjennom som skuespiller i rollen som Rachel Green i «Friends» fra 1994.

Siden har hun sikret seg flere store roller både på filmlerretet og tv-skjermen, og var sist å se i tv-serien «The Morning Show» sammen med Reese Witherspoon (44) og Steve Carell (58). I dramaserien spiller Aniston nyhetsankeret Alex Levy.

For rollen som Alex Levy vant 51-åringen prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie under SAG Awards i januar, og hun har også vunnet flere andre priser fra tidligere roller, blant annet en Golden Globe fra «Friends».

VANT PRIS: Jennifer Aniston vant pris under SAG Awards i januar. Backstage ble hun gratulert av eksmannen Brad Pitt. Foto: NTB

Med andre ord skulle man tro at Aniston virkelig har funnet sitt kall i livet, men i podkasten «Smartless» røper hun imidlertid at tanken om å slutte som skuespiller har streifet henne i løpet av de siste årene. Det skriver Hello! Magazine.

– Sugde livet ut av meg

Det er når Aniston blir spurt om hun noen gang har lurt på om hun har valgt feil yrkesvei at hun svarer:

– Jeg må si at de siste to årene har tanken streifet meg, og det har den aldri gjort tidligere, sier hun, og påpeker at dette var før hun begynte å jobbe med «The Morning Show».

Tankene om å slutte skal ha kommet under arbeidet med et annet prosjekt, uten at hun nevner hva det er snakk om.

– Det var sånn: «Whoa, dette sugde livet ut av meg, og jeg vet ikke om dette interesserer meg», sier hun i podkasten.

Dersom hun faktisk hadde gitt seg er imidlertid Aniston klar på hva hun vil gjøre, selv om det trolig ikke vil skje helt enda.

– Interiørdesign. Jeg elsker det, fastslår 51-åringen.

Babylykke for skuespilleren

Amanda Seyfried (34) og ektemannen Thomas Sadoski (44) har blitt foreldre igjen, røper førstnevnte på Instagram.

«Thomas og jeg lagde en liten mann», skriver 34-åringen til et bilde av sin nyfødte sønn.

Fra før av har ekteparet datteren Nina (3).

At Seyfried ventet barn igjen ble aldri annonsert offentlig, så babynyheten kom nok overraskende på mange.

Skuespilleren har også delt et bilde av babymagen fra før fødselen, og i kommentarfeltet renner det over av gratulasjoner og lykkeønskninger til de nybakte foreldrene.

«Glad på deres vegne for at dere klarte å holde graviditeten hemmelig. Gratulerer så mye», skriver en.

«Jeg kan fortsatt ikke tro hvor bra du skjulte det! Dette bildet er så søtt, jeg er så glad på dine vegne», skriver en annen.

Flyttet inn hos søsterens eks

I juli ble «Glee»-stjernen Naya Rivera funnet død i en innsjø i California. Hun ble 33 år gammel.

Rivera hadde vært ute på båttur med sin fem år gamle sønn, Josey Hollis Dorsey, da hun druknet etter en svømmetur. 33-åringen rakk å redde sønnen om bord i båten før hun mistet kreftene. Hun ble funnet etter en snau uke med leteaksjoner.

Dødsfallet kom som et sjokk på mange, og Rivera etterlot seg familie, venner og fans i sorg. Ekstra tøft har det vært for familien, som nå gjør alt de kan for å passe på femåringen.

Faktisk har Riveras søster, Nickayla Rivera (26), flyttet inn hos «Glee»-stjernens eksmann, Ryan Dorsey (37) for å tilbringe tid med nevøen. Det har hun ifølge Mirror fått mye kritikk for, men nå slår hun tilbake og forklarer hvorfor.

I et innlegg på Instagrams historiefunksjon skriver hun:

«I den mørkeste tiden i livet mitt, er det eneste som er viktig for meg familien og vennene mine. Å være der for nevøen min selv om jeg ikke kan være der for meg selv. Jeg er ikke bekymret for hvordan ting ser ut, for ingen vet hvor tøffe øyeblikk vi går gjennom. Det som betyr mest er å vise medfølelse, ikke dømme andre og aldri ta et øyeblikk for gitt».

«Jeg håper dere alle kan gjøre det samme», avslutter hun.

Ryan Dorsey har også delt en lang video på Instagram der han forteller om den tøffe tiden de har gått gjennom.

Der forklarer han blant annet at ekskonas søster har vært en viktig støtte for både ham og sønnen de siste månedene.