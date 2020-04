Jennifer Anistons favoritt-treningsøvelser er avslørt - og er helt oppnåelige

Treneren røper hvordan den spreke 51-åringen holder seg i form.

Enten du har sett Jennifer Aniston flørtende med Brad Pitt, eller i hennes nyeste AppleTV-serie «The Morning Show» levner det liten tvil ved én ting:

51-åringen holder seg i vanvittig god form.

Stjerneskuespilleren har tidligere uttalt at dette kan krediteres at hun siden lang tid tilbake har vært en tilhenger av yoga og boksing.

Nå har treneren hennes, Leyon Azubuike, som driver treningsstudioet Gloveworx, avslørt akkurat hvilke øvelser som er Jennifers favoritter. Det forteller han i bladet Woman's Health.

For deg som liker variert trening er Jennifers økt en gavepakke, og spesielt om du ønsker å trene overkroppen.

Blander yoga og kardio

Aller først starter hun med en grundig oppvarming, som er nøkkelen til å få en god treningsøkt, ifølge Azubuike.

– Du kan ikke bare hoppe inn i en eksplosiv økt. Det er der mange gjør feil, for de føler at hvis de er svette og huden deres er varm, så har de varmet opp, forteller kjendistreneren.

Til å starte med, varmer Jennifer opp i et rolig tempo og strekker ut i 15 minutter.

Da benytter Hollywood-stjernen seg av yoga-inspirerte øvelser som den rolige øvelsen «katt og ku» og klassikeren «hunden som ser ned».

I tillegg bruker hun en rulle, før hun gjør kardio-øvelser som rumpespark, hoppetau og stjernehopp, såkalte «jumping jacks».

Derfor må hun gjøre mer enn bare boksing

For å trene hele overkroppen har kjendistreneren fokus på at Jennifer ikke bare kan trene favorittøvelsen boksing, men også helt motsatte øvelser.

– Med Jennifer liker vi å fokusere på mye «push and pull» (dytt og dra). Boksing er en veldig front-dominert sport, så det er viktig å trekke bakover også.

Til dette bruker Jennifer ro-øvelser, og favoritten er en såkalt «renegade row». Her står hun i en planke og løfter opp hver sin vekt med en arm av gangen.

Viktig å ikke gape over for mange øvelser

En annen viktig del av Jennifers treningsregime er at hun ikke gaper over for mye. Det betyr at hun deler opp alle øvelsene i sett og tar pause mellom før hun går videre til en ny.

– Vi vil at du skal kjenne at det brenner på slutten av hver sett, for eksempel den 12. eller 15. repetisjonen, men du skal alltid være kapabel til å gjennomføre den, påpeker treneren.

Sniker alltid inn magetrening

En annen hemmelighet bak Jennifers treningsøkt er at hun alltid sniker inn magetrening uansett hva økten handler om.

Jennifers soleklare favoritt er planker av alle varianter, og ifølge kjendistreneren har hun null problemer med å stå i planke i flere minutter.

– Vi elsker å legge inn alle mulige varierende typer av planken, forarm-planke, lav planke, høy planke, sideplanke. Det er en av de øvelsene som fyrer opp hele mageregionen, forteller kjendistreneren.

Her er Leyon og Jennifer avbildet etter en av øktene:

Helt til sist påpeker treneren at Jennifer er et helt spesielt treningstalent. Han forteller at hun alltid ønsker å trene såpass hardt, at om en øvelse ikke er tungt nok, prøver hun å endre på øvelsen så den utfordrer henne enda mer.

Det mener han er noe av det viktigste alle som ikke er en Hollywood-kjendis kan ta med seg fra Jennifers treningsøkt. Det handler om å gi det du klarer.

– Det en del mennesker ikke innser er at det ikke nødvendigvis handler om hvor ofte du trener, men faktisk hva intensitetsnivået ditt er. Alt handler om å måle hvor du er som individ, enn å begrense deg til at «dette kan jeg kun gjøre på mandag, onsdag og fredag».

